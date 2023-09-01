عاش معها ليله حمراء.. اتفرج من هي الشابه التي خطفت قلب كريستيانو رونالدو في السعودية وجعلته يخون جورجينا (اتفرج الفيديو قبل الحذف

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الرياض - روايدا بن عباس - قرر المدرب الإنجليزي لنادي تشيلسي، ماوريسيو بوتشيتينو، تقليص قائمة الفريق والتخلص من لاعب المغربي حكيم زياش. ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، يهدف بوتشيتينو إلى الاحتفاظ بـ 22 لاعبًا فقط في الفريق والتخلص من باقي اللاعبين، سواء بالسماح لهم بالرحيل أو استبعادهم وتركهم يتدربون مع الفريق دون فرصة المشاركة في المباريات. ويفتح هذا القرار باب المغادرة لعدد من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من المتوقع أن يغادر زياش النادي بناءً على عدم رغبة بوتشيتينو في الاعتماد عليه، بينما يسعى اللاعب المغربي لإعادة إحياء مسيرته المهنية من خلال الانضمام إلى نادٍ يقدر قدراته.

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