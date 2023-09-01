كيوم ولدتها امها.. الدلوعه ملكة جمال العرب شمس الكويتية تتحدي اشهر راقصة في الوطن العربي ومصر بوصلة رقص تصدد م الجميع بملا بس البيكيييني هزة يمين وهزة شمال.. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - نشرت النجمة شمس الكويتيه أمس مقطع فيديو جرئ للغاية منها بعد أن قامت بوصلة رقص وهي ترتدي فستان قصير وشفاف.

كشف عن جمال جسدها وهي ترقص علي أحد الاغاني الكويتيه وآثار هذه الرقصة عدد من المتابعين حول رقصها بهذا الفستان الضيق والشفاف للغاية الذي ابرز جميع مفاتنها حيث ظهر بصورة كبيرة والكتفين والارداف مما جعل المغردون في دهشه من أمرهم بعد هذا الفيديو للجدل.

وعلقت شمس علي الصورة قالا يا بخت اللي هيتجوزني مش محتاج حد تاني بعديه وقالت و هجنن أمه وبعد هذه التغريده منها انهالت التعليقات عليها بصورة واسعة جدا وقال احد التابعين مين المجنون اللي يتجوز بعديكي وقال اخر أمه بتدعيله اللي يتجوزك اني قمر.

وهي الآن تقوم بعمل البوم جديد لها يحتوي علي 14اغنيه حيث انتهت من أغنية كهرباء وعادات ما تظهر شمس الكويتيه بهذا الملابس التي لا تستر اي شئ منها وقبل ذالك كانت تقوم بتقليد النجمة الأمريكية كيم كارداشيان في تمام