انت الأن تتابع خبر اجدع من صافيناز.. بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال لا ربة منزل سورية صاروخ جننت الشباب بما فعلته من داخل غرفه نومها تفعل المستحيل بالاحمر ..كسحت سما المصري و فيفي عبده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دئما ما تستعرض أنوثتها وجمالها منذ الفترة الأولي التي جائت بها في اول رقصة لها انها التي احتلت عرش الرقص الشرقي والتي احتلت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة جدا انها ربة المنزل السورية التي أحدث ضجة كبيرة جدا علي مواقع التواصل الاجتماعي.

الراقصة صافيناز هي فنانة راقصة مصرية، واسمها الحقيقي هو نورهان صبحي عبد المجيد. ولدت صافيناز في 3 يونيو 1979 في محافظة الغربية في مصر. بدأت صافيناز مسيرتها الفنية كعارضة أزياء وموديل في العديد من المجلات والإعلانات.

وبعد ذلك، انتقلت صافيناز إلى مجال الرقص الشرقي وأدت العديد من العروض الفنية والحفلات في مصر وخارجها. كما شاركت صافيناز في بعض الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية، وحصلت على جوائز عديدة عن دورها في بعض الأعمال.

وتشتهر صافيناز بأسلوبها الفريد والمبتكر في الرقص الشرقي، وقد أثارت جدلا واسعا بسبب بعض الأداءات الجريئة التي قدمتها على المسرح. ومن أشهر أعمالها الفنية في مجال الرقص الشرقي، عروض “الوردة الحمراء” و “شمس الأصيل” و الساحرة.