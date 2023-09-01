انت الأن تتابع خبر عروض رنين اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 .. انسي الكاش وقسط براحتك أي حاجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر الجاري، بين الكثير من ربات البيوت في جمهورية مصر العربية، حول عروض رنين اليوم.

رنين :وتنشر محلات رنين في العديد من محافظات الجمهورية، حيث أنها تقدم العديد من العروض بشكل مستمر على الأدوات منزلية و الأجهزة كهربائية و لعب الأطفال و المفروشات، وتجهيز العرائس ومستلزمات البيت المصري.

عروض رنين اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023:

واستمت عروض رنين اليوم الجمعة 1 سبتمبر بميزة لم تكن موجودة خلال الفترة الماضية، حيث أنها أعلنت التقسيط المشتريات التي يقوم بها المواطنين على فترات مختلفة من بينها ثامنة عشر شهر وثامن وأربعون شهراً وحملت هذه العروض اسم “مهرجان التقسيط”.

1- بلغ سعر طقم جرانيت 9 قطع تيتانيوم حوالي 5699 جنيه مصري.

2- بلغ سعر جرانيت 9 قطع ديزاين كوري حوالي 6050 جنيه مصري

3- بلغ سعر جرانيت 13 قطع ديزاين كوري حولي 6999 جنيه مصري

4- بلغ سعر شاشة سامسنوج 85 بوصة حوالي 41999 جنيه مصري

5- بلغ سعر شاشة سامسونج 50 بوصة حوالي 11499 جنيه مصري

6- بلغ سعر طقم ملاية قطن مطرز 5 قطع حوالي 699 جنيه مصري

7- بلغ سعر طقم ملاية قطن مطرز 4 قطع حوالي 759 جنيه مصري.

8- بلغ سعر بطنية مشجرة طبقة واحدة حوالي 879 جنيه مصري.

9- بلغ سعر شنطة لاب توب حوالي 390 جنيه مصري.

10-بلغ سعر طقم صيني بورسلين 62 قطع حوالي 5799 جنيه مصري

11- بلغ سعر عشاء بورسلين 33 قطع حوالي 2899 جنيه مصري

12- بلغ سعر صب بلوتوث بالإضافة إلي 2 سماعة حوالي 2999 جنيه مصري.

13- بلغ سعر شاحن أيفون ثلاثي مخرج حوالي جنيه مصري

أما عن باقي الخصومات فيمكن التعرف عليها في الصورة الموجودة في الأسفل والتي تأتي ضمن عروض زنين اليوم التي سوف تنتهي نفاذ الكميات ، في جميع منافذ شركة رنين.

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