سلمى رشيد تدخل عالم الجرأه من اوسع ابوابها ومتابعيها: بتقلد سما المصري و فيفي عبده .. اتفرج

انت الان تتابع خبر سلمى رشيد تدخل عالم الجرأه من اوسع ابوابها ومتابعيها: حسبنا الله ونعم الوكيل.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على صفحتها في منصة مشاركة الصور و الفيديوهات "انستغرام"، نشرت سلمى رشيد المتواجدة حاليا في امارة دبي صورة وثقت من خلالها لأحدث اطلالة لها و التي كانت عبارة عن فستان سهرة قصير و ضيق باللون البرتقالي.

اطلالة سلمى اثارت جدلا بين رواد السوشيال ميديا على اعتبار انهم و صفوها بـ "الجريئة" على حد تعبيرهم حيث جاءت بعض التعليقات كالآتي:

"حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذا لم تستحي فصنع ما شأت"

"جهلتو مابقيتو عرفتو اش تلبسو . حشمو شوي رانك زوجة وأم الحشمة طارت ."

"وخا غير على قبل داك الولد لي عندك حشمي وجمعي راسك عفوك يارب"

"هذا لوك هدا راه لعرا الله يخود فيهوم لحق شوهوناا"

"ماشي بالوك جديد بقلة لحية جديدة"

"عيالات الرجال"

"هذا لوك هدا راه لعرا الله يخود فيهوم لحق شوهونا".