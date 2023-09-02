انت الان تتابع خبر ضجة كبرى في المملكة... اتفرج فتاة حسناء تمارس هذا الأمر الدنيء مع صديقها دون أدنى خجل خلال مباراة الأهلي والأخدود جعلت الجمهور ينسى المباراة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت لقطة حانية لزوجين داخل المدرجات أثناء مباراة الأهلي والأخدود أمس الخميس انتشاراً واسعاً.ظهرت الزوجة وهي تقوم بتجفيف عرق زوجها داخل المدرجات أثناء المباراة بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية في المدرج.



و بينما كان المعلق يعلق على أحداث المباراة تصادفت الكاميرا مع هذا المشهد، ليضحك المعلق مؤكداً أن الرطوبة عالية في المكان.

وخطف المشهد اللطيف للزوجة مع زوجها داخل المدرج قلوب الآلاف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي كرة القدم قائلين أن المرأة الحنونة هي أعظم زرق للرجل.