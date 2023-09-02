انت الان تتابع خبر دون ذره حياء وعلى الهواء . سعودية تنافس سما المصري وتكشف بوقاحه سر مخجل بزوجها تجعلها ترفض النوم معة نهائياً لن تصدق ماهو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الكاتبة السعودية أمل الحربي الجميع بطريقة إجابتها عن سؤال حول المهر الذي ستطلبه إذا عُرض عليها الزواج، حيث أشارت إلى أن المهر سيكون شرطًا ضروريًا للموافقة على الزواج.

وأوضحت خلال مقابلتها مع برنامج "مراحل" المذاع على قناة SBC أن المهر الذي ستطلبه هو أن الزوج ينام في غرفة مستقلة عنها. وأضافت أنها لا تستطيع الاستيقاظ ووجود أحد بجانبها، فلديها أزمة وجودية تحدث عندما تستيقظ من النوم.

وتابعت أمل الحربي حديثها لمقدم البرنامج علي العلياني قائلة: "أبصم لك بأن الشخص الذي اخترع الزي السعودي، اخترعه من أجل أن يسهل التواصل والحوار بين المرأة والرجل".

وأشارت إلى أن هناك جوانب في هذا الحوار تشبه قول الرجل "وين الشماغ.. جبتي الطاقية"، واصفة ذلك بأنه تعقيد زائد، حيث أن الثوب الأبيض واللون الأبيض يعتبران قمة التعقيد.