انت الأن تتابع خبر طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ والجبنة.. وصفات طبخ سهلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ والجبنة من أكثر الأكلات الإيطالية السهلة والسريعة التي تحضرها جميع الأمهات في المنزل، حيث أنها من الأكلات الأساسية التي توضع على المائدة أمام الجميع وتتميز بمذاقها الشهي الذي يحبه الكبار والصغار، وهي تحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم كثيراً.

مكونات عمل صينية البطاطس بالفراخ والجبنة

ونحرص على تقديم كل المكونات الخاصة بتحضير صينية البطاطس بالفراخ والجبنة لأن جميع الأمهات يريدون معرفتها بأستمرار لتحضيرها على المائدة، لأنها من الوجبات المتكاملة والتي تحتوى على جميع الأضافات ذات الطعم الشهي، وهذه المكونات هي:

اثنان صدور دجاج.

اربع حبات بطاطس.

اثنان كوب صوص بشاميل.

واحد كوب جبن موزاريلا.

اثنان فص ثوم مفروم.

اثنان ملعقة كبيرة زيت نباتي.

واحد ملعقة صغيرة ملح ناعم.

ربع ملعقة صغير فلفل أسود مطحون.

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ والجبنة

وأما عن طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ والجبنةفهي التي زاد البحث عنها مؤخراً على مؤشر بحث جوجل، ويقدمها الكثير من الشيفات لربات المنازل الذين يريدون تقديمها على المائدة، وتأتي كما يلي:

قومي بشطف الفراخ جيداً واسلقيها على نار خفيفة حتى ينضج بشكل نسبي.

وبعد النضج ارفعي الإناء من على النار وقطعي الفراخ لشرائح صغيرة.

وقشري البطاطس وقطعيها على شكل مستدير، وضعي منها في صينية متوسطة مدهونة بكمية قليلة من الزيت.

ووزعي أغلي البطاطس قطع الفراخ المقطعة وعليها طبقة من البطاطس وطبقة أخرى من الفراخ، وكرري هذا ولكن لابد أن تكون الطبقة الأخيرة بطاطس.

وافرمي الثوم جيداً واخلطيه مع الزيت والملح والفلفل الأسود المطحون وضعيه أعلى الصينية.

وبعدها ضعي صلصة البشاميل على البطاطس والفراخ وعليهم الجبنة الموزاريلا المبشورة حتى تغطيها بشكل كامل.

وضعي الصينية في الفرن واتركيها إلى أن تأخذ اللون الذهبي وتنضج وتقدم ساخنة.