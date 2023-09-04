انت الان تتابع خبر عروسة سعودية تفقد بوصلة الحياء وتوثق بالفيديو تفاصيل ليلة دخلتها وما فعله العريس معها جنن كل الشباب!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مضحك يظهر عريسا يواجه صعوبة في إيجاد رقم غرفة الفندق في ليلة زفافه. يظهر الفيديو العروسين وهم يسيرون في أحد الممرات المؤدية إلى غرف الفندق، حيث يتقدم العريس قليلاً أمام العروس في محاولة للبحث عن الرقم المطلوب.

في المقطع، تقول العروس، التي قامت بتوثيق الفيديو ومشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ما حاجتنا لكل هذا، نحن في فندق الهيلتون الكبير، ونبحث فقط عن رقم الغرفة. لا نعرف أين هو، كنا قد توهمنا".