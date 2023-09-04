انت الأن تتابع خبر كسحت ملكه جمال العالم.. فتاة سعودية تتحدث اشهر راقصات بوصله رقص 10 بلدي تظهر فيها انوثتها من غرفه نومها.. متابع اجمل من صافيناز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت أحدي الفتيات السعوديات علي منصات التواصل الاجتماعي في الايام القليله الماضيه وهي تقوم بنشر فيديو أثار ضجة كبيرة جدا علي صفحات السوشيال ميديا بعد ان قامت بتصوير نفسها وهي تقوم بوصلة رقص علي أحدي الاغاني العربيه والتي نشرته علي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت فتاه سعوديه وهي تقوم بوصله رقص على احد الاغاني الخليجيه وهي ترتدي عباءه ضيقه للغايه مما اثار غضب كبير جدا لان المتابعين والمشاهدين على صفحات السوشيال ميديا الامر الذي طالب فيه الجمهور بوقف هذه الفيديوهات التي تقوم بنشرها النساء على الصفحات الامر الذي انتشر بصوره كبيره جدا واصبح عاده يقوم بها النساء داخل المنازل من اجل عرض انفسهم ومن اجل الشهره والمال.

هذا الامر احدث وجه كبيره جدا عن صفحات السوشيال ميديا نظرا للبلد التي تخرج منها هذه الفيديوهات انها السعوديه حيث دائما ما تعلمنا النساء من انفسهن او ما يتعلم النساء من غيرهم بوصلات رقص في غايه القوه وظهورهن في المنازل وفي غرف النوم امام اطفالهن وبنائهن بهذه الطريقه.