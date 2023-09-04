بقميص شفاف يظهر ما تحتة .. سما المصري جننت الشباب بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال ركنت انجي خوري علي الرف.. اتفرج

عدن - سعد محمود - سما المصري، المعروفة بإثارتها الجدل، دائمًا ما تستفز النقاش والانتقادات في منصات التواصل الاجتماعي. تظهر سما المصري بشكل متكرر وتثير الجدل في معظم ظهوراتها.

لطالما كانت هذه المقاطع المصورة التي نشرتها الفنانة المصرية سما المصري، والتي تُعد واحدة من أبرز الفنانين المثيرين للجدل في مصر، مثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحيانًا تظهر سما المصري في بث مباشر من حلبة الرقص ، وتقدم رقصة مغرية في غرفة النوم وتشارك العديد من مقاطع الفيديو، ولكن هذه المرة قامت بنشر فيديو يثير الارتباك بين المتابعين، وانتشر هذا الفيديو بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

سما المصري قامت بأداء رقصة داخل حوض السباحة مرتدية قميصا شفافا، وصرحت قائلة: “اُنظروا أيها المشاهدين كيف لا يمكن أن يكون أجمل من هذا”.