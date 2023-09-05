عدت سما المصري.. بدون خجل بقيمص يظهر ما تحته القشطة مشهورة سناب شات القشطه سما المصري تغسل قطعه قطعة أمام الكاميرا والجمهور كسحت سما المصري وصافيناز

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رياض - احمد صلاح - أثار حضور سما المصري حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي في دورته الـ38 غضب عدد من متابعيه مما ألزم رئيسه وقتها الناقدة ماجدة واصف لنفي دعوتها، ولكنها كررت الحضور في دورته الـ40

يذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40 بدأت في مساء الثلاثاء 20 نوفمبر الجاري

حل الإعلامي مفيد فوزي ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” على قناة القاهرة والناس، وعلق خلال حلقة اليوم على زعم بأنه حاول إجراء حوار مع الفنانة سما المصري عام 2016، لكنها رفضت.

وظهر الذهول على تعبيرات مفيد فوزي عندما ذكرت له إيناس الدغيدي أن سما المصري كانت لديها محطة تليفزيونية في تلك الفترة، وأقسم بالله أنه لا يعرفها، ولم يسبق له أن قابلها في الشارع.