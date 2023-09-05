انت الأن تتابع خبر هذه أضرار الخس التي لا تعرفها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الخس من الخضراوات التى تحتوى على عناصر غذائية مهمة من فيتامينات ومعادن وغيرها من الفوائد الصحية التى يحصل عليها الجسم، ولكن الإفراط فى تناول الخس، يمكن أن يسبب بعض المشاكل الصحية، مثل مشاكل في الجهاز الهضمي وغيرها من المشكلات التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "sfgate".



انخفاض السعرات الحرارية والطاقة

تناول الخس، يساعد على فقدان الوزن الزائد من الجسم حيث يمكن تناول 20 كوب من الخس المقطع واستهلاك حوالي 80 إلى 200 سعر حراري، لكن اتباع نظام غذائي يعتمد على الكثير من الخس قد يعرض الإنسان لخطر استهلاك عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية.



ويساعد الخس فى فقد الوزن الزائد وذلك لإحتوائه على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، والتي تعتبر من المصادر الهامة للطاقة.



مشاكل بالجهاز الهضمى

الإفراط فى تناول الخس يسبب مشاكل بالجهاز الهضمى، منها آلام المعدة، الغازات، الانتفاخ والإسهال، و لذلك ينصح بتقليل الخس، حسب إحتياج الإنسان للألياف على مدار اليوم، حيث تحتاج النساء لتناول 25 جرامًا من الألياف يوميًا، بينما يحتاج الرجال إلى 38 جرامًا.



فقدان البروتين

إذا كان الإنسان يتبع نظام غذائي يعتمد على الخس، مثل إستهلاك 10 أكواب من أوراق الخس الأحمر الممزقة للحصول على 10 في المائة من الـ RDA للكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين C.



ومن المرجح أيضًا أن يفتقر النظام الغذائي الذى يحتوى على الخس إلى البروتين ، مع 1 جرام أو أقل من البروتين في كوب واحد، و على الجانب الآخر، فإن معظم أنواع الخس ما عدا الجبل الجليدي تعتبر مصادر ممتازة لفيتامين أ، ونتيجة لذلك، فإن تناول الكثير من الخس يوفر قدر أكبر بكثير من فيتامين أ مما يحتاجه الإنسان.







مضاعفات صحية لمتعاطى ادوية ترقق الدم

مثل العديد من الخضروات الورقية الخضراء، يحتوى الخس على نسبة عالية من فيتامين K، الذى يعتبر سام وفقا لمعهد لينوس بولينج، والإفراط فى تناول فيتامين K، يعتبر مصدر قلق للأشخاص الذين يتناولون أدوية ضد ترقق الدم ، حيث زيادة كمية فيتامين K في النظام الغذائي يمكن أن تقلل من فعالية الوارفارين.