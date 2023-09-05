انت الأن تتابع خبر لا ترمِ قشر البيض بعد اليوم .. فوائده عديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر البيض من الأساسيات الغذائية التي يجب أن تتوفر في كل بيت ، حيث أثبتت بحوث على مرة الزمان فوائده العديدة للصحة ، لكن هل خطر ببال أحدنا أن قشر البيض من الممكن أن يحقق فائدة أكثر!.



تقول الدكتورة ماريات موخينا خبيرة التغذية الروسية : "يحتوي قشر البيض على عناصر الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم بحالة عضوية، ما يسهل امتصاصها.

أي أن قشر البيض مفيد للجهاز العضلي الهيكلي وللعظام، لأنه مع التقدم بالعمر وخاصة النساء يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام، لذلك يجب إضافة الكالسيوم إلى النظام الغذائي باستمرار من أجل الحفاظ على متانة العظام ومنع حدوث الكسور".

كيفية استخدام قشر البيض

ومن جانب آخر تحذر الطبيبة من خطر وجود بكتيريا السالمونيلا والإشريكية القولونية في قشر البيض، لذلك يجب غسله جيدا وتجفيفه وتسخينه في الفرن ومن ثم طحنه قبل استخدامه. كما يمكن إضافة عصير الليمون إلى قشر البيض وتناول ملعقة شاي في اليوم.





هل هناك مخاطر من تناول قشر البيض ؟



في الحقيقة لا يبدو أن هناك أضرار لتناول قشر البيض، لكن تنطوي طريقة الاستخدام على بعض المخاطر:

يمكن أن يؤذي الحنجرة والمريء وتجرحه، عند ابتلاع قشر البيض بقطع كبيرة وحادة، لأنها ، لذا يجب ان تكون القشور مطحونة تمامًا.

يمكن أن تكون القشور ملوّثة بأنواع مختلفة من البكتيريا لذا عليك تعقيم البيض بالغلي لتجنّب حالة التسمم الغذائي.

يحتوي قشر البيض على كميات عالية نسبيًا من المعادن السامة كالرصاص والألمنيوم، والكادميوم والزئبق، لذا عليك التأكد من أن نظامك الغذائي لا يحتوي على هذه العناصر بكثرة، لأنك حينها قد تواجه التسمم الغذائي.