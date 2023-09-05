اجدع من انجي خوري.. عروسة سعودية صاروخ شديدة الجمال في اقوي وصلة ررقص هزة يمين وهزة شمال 10 بلدي بالأبيض و القصير في غرفة ..ومتابع كسحت سما المصري

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رياض - احمد صلاح - في واقعه تعد هي الواقعه والاولى في المملكه العربيه السعوديه حيث وصفت بالصدمه الكبيره بعد ان قامت وسائل التواصل الاجتماعي باحداث ضجه كبيره جدا في المملكه العربيه السعوديه لاحد العرسان من منطقه تابوق حيث قامت العروسه بتحول وتغيير تام في حياتها بعد 15 يوما من زواجها.

فان العريسه التي كانت تدعى اسماء صاحبه ال 25 عاما اصيبت بنسيان تام ودخلت المستشفى لمعالجتها بعد 15 يوما من حفل زفافها بسبب ما كان يفعله زوجها معها في غرفه نومها وصل الامر بالزوج خلال فتره الزواج هو ان قام بادخال رجل غيره على زوجته في غرفته نومها حيث كان يهددها دائما ويعنفها بطريقه كبيره جدا مما تسبب لها صدمه كبيره جدا.

الامر الذي جعل شقيقها يخرج عن صمته ويتحدث مع الجميع بسبب اخته التي لم يكن مع تواصل معها اكثر من اكره خصوصا وانها كانت في حفل زفافها وانها لم تكن تشتكي من اي شيء من زوجها او اي مشاكل صحيه او نفسيه.