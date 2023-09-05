انت الأن تتابع خبر غلبت سما المصري .. صدر شمس الكويتية “ساب” قميص النوم وخرج وهي بترقص ..اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة لها عبر الإنستغرام مرتدية فستان أسود طويل بفتحة من الأمام كشف عن فخذيها، وأكمام شيفون، وعاري من منطقة الصدر، وعلقت: “ما في اسوأ من انك تكون حاس بس خايف تتأكد”.

ولاقت صورتها رواجا واسعا بين المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وسحر إطلالتها، بينما انتقد البعض ظهورها الجريء وخاصة انها نشرتها قبيل شهر رمضان المبارك، معلقين: “احترمي شهر رمضان”.

وكانت قد نشرت شمس الكويتية صورة لها عبر الإنستغرام بالأبيض والأسود، وعلقت: “رمضان كريم على الجميع، وأتمنى تتحقق أمنياتكم”.