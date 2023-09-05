بسبب فيديوهات سما المصري .. مواطن سعودي دخل المطبخ فوجد أمامه الخادمة فلم يستطع مقاومة جمالها وهجم عليها كالأسد وعندما زنقها في الزاوية حدثت المفاجأة التي جعلته يخسر أغلى ما يملك !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر مواطن سعودي دخل المطبخ فوجد أمامه الخادمة فلم يستطع مقاومة جمالها وهجم عليها كالأسد وعندما زنقها في الزاوية حدثت المفاجأة التي جعلته يخسر أغلى ما يملك !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرض مواطن سعودي لخسارة فادحة في حياته، حيث فقد أسرته وعائلته الغالية، وذلك بسبب تصرفه اللاحق للشهوات وبعده عن القيم الأخلاقية والدينية. تعود القصة إلى ليلة واحدة حيث دخل المواطن السعودي إلى مطبخ منزله ووجد الخادمة الأسيوية التي تعمل لديه هناك. وللأسف، فقد فقد السيطرة على نفسه وهاجمها بعنف وعنفوان غير مبرر.

حاولت الخادمة الدفاع عن نفسها، ولكنها لم تتمكن من ذلك. قام المواطن بسحبها إلى زاوية المطبخ ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ والتعرف على ما يحدث. ومع ذلك، فإن صرخاتها الخفيفة لاحظها زوجة المواطن وهرعت لمعرفة ما يحدث ولإنقاذ الخادمة.

كانت المفاجأة صادمة بالنسبة للزوجة، حيث وجدت زوجها في موقف مخزٍ ومخجل. لم يكن يتوقعون أن يجدوا الأب والزوج في مثل هذا الموقف الحرج، وشعروا بالصدمة عندما شاهدوا مشهد العنف والاعتداء الجنسي الذي كان يحدث أمام أعينهم.

حاول الزوج جاهدًا تبرير موقفه، لكن صراخ الزوجة والأبناء لم يترك له مجالًا للتبرير. قرر بعدها مغادرة المنزل، تاركًا وراءه زوجته وأبناءه الذين لم يستطيعوا العودة حتى اليوم لمقابلته. انتابه الخجل والحياء، وعض أصابع الندم، لكن كان الأمر قد فات الأوان.