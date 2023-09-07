بالكاش والمايوه.. أميرة الإغراء منة فضالي تزلزل قلوب الشباب بإطلالة ساحرة وتتعمد كشف تفاصيل جسدها... غلبت سما المصري و صافيناز

انت الان تتابع خبر بالكاش والمايوه.. أميرة الإغراء منة فضالي تزلزل قلوب الشباب بإطلالة ساحرة وتتعمد كشف تفاصيل جسدها...(اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة منة فضالي قوائم الأكثر بحثًا على الإنترنت بعدما شاركت الجمهور بمجموعة من الصور أثناء قضاء إجازتها الصيفية. ويبدو أن إطلالتها الجذابة لاقت إعجاب الكثيرين، مما دفعهم للبحث عن المزيد من المعلومات عنها على محرك البحث الشهير جوجل.

في الصور التي شاركتها منة فضالي، ظهرت بإطلالة جريئة حيث ارتدت مايوهًا يكشف عن أجزاء من جسدها، واعتمدت نظارة شمسية لحماية عينيها من أشعة الشمس. وبدت منة فضالي سعيدة ومرحة في الصور، ما لفت انتباه الجمهور إليها.

وبالإضافة إلى إجازتها الصيفية، تعود منة فضالي للنشاط الفني من خلال مشاركتها في ثلاثة أعمال سينمائية ومسلسل تلفزيوني. ستشارك في مسلسل "الونش" إلى جانب الفنان محمد رجب، وسيبدأ تصويره قريبًا بعد تحديد باقي أبطال العمل. كما ستشارك أيضًا في فيلم "مغامرات كوكي" من تأليف ايهاب ناصر وإنتاج عمرو طنطاوي، وسيشارك في بطولته عدد من النجوم المعروفين.

بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، أوس أوس وإيهاب فهمي، عمرو عبد العزيز، وطاهر أبو لية، وغيرهم من النجوم، ومن المقرر أن تدور أحداث العمل في إطار كوميدي وتحقق نجاحات ساحقة خلال فترة عرضه.

آخر أعمال منة فضالي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مشاركتها في حكاية "سكر مر" ضمن مسلسل "ورا كل باب"، والتي ناقشت خلالها معاناة الأطفال وأسرتهم من مرض السكري الوراثي، وشارك في بطولتها كل من النجوم فريال يوسف، مراد مكرم، وإيهاب فهمي، ورانيا ملاح، وتولى تأليفها أحمد عبد الفتاح ومن إخراج محمد عبد السلام، وحازت على إعجاب وإشادات عدد كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.