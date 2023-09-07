انت الأن تتابع خبر عدت سما المصري.. كيوم ولدتها أمها ببدلة رقص رائعة لطبيبة داخل مستشفى أبهرت الشباب وركنت ملكة جمال روسيا صافيناز علي الرف ومتابع.. فيفي عبده وديمي روز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجمل البوم صور الراقصة الروسية صافيناز، ولدت صوفينار في 20 ديسمبر 1983 في الاتحاد السوفيتي، كانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية،

وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة “دلع”، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم القشاش الذي عرض في عيد الأضحى في عام 2013 ومن هذا الوقت بدأت مسيرتها الفنية وقد تبنى المنتج احمد السبكي صافيناز وبدأء فى العمل الدرامى والفنى

معها واذدات شهر واسعة واصبح الكثير يبحث على صور صافيناز، قدمت صافيناز اعمل عديدة منها ابو البنات عيال حريفة عمر وسلوى صاحب السعادة عنتر وبيسه سالم أبو اخته فيلم القشاش البرنسيسة أحلى مسا 30 يوم

فى العز حياتى مبهدلة، قامت الراقصة صافينار بأهانة العلم المصرى وقامت برتداء جلباب مصمم بعلم مصر وقامت برقص به مما اده الى رفع دعوات قضائية عليها لطردها من مصر، تصدرت صوفى قأئمة الاشخاص الاكثر بحثأ فى جوجل فى مصر فى عالم 2014 واصبح ايضا تحتل مركزاً