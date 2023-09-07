غلبن سما المصري .. سائق يعاشر 4 معلمات سعوديات ويتزوجهن دفعـة واحدة.. وعندما أنكشف امرهم كانت النهاية غير متوقعة ولاتخطر على البال!!

انت الان تتابع خبر سائق يعاشر 4 معلمات سعوديات ويتزوجهن دفعـة واحدة.. وعندما أنكشف امرهم كانت النهاية غير متوقعة ولاتخطر على البال!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اختارت مجموعة من المعلمات السعوديات الزواج من سائقهن السعودي الذي كان يقوم بنقلهن يوميًا إلى مدرستهن في إحدى القرى النائية بمنطقة الباحة، وذلك بسبب الأخلاق الحميدة التي يتمتع بها.



قد وافق الرجل على العرض المقدم له، ووافق الجميع على البقاء معًا في تلك القرية بدلاً من تحمل مشقة الرحلة اليومية، وتم تخصيص راتب شهري للزوج.

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن "السائق السعودي قد أتم مراسم الزواج من المعلمات الأربع دفعة واحدة وبشكل مبسط ومختصر، وسط دهشة الجميع".