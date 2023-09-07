انت الان تتابع خبر فوائد جبارة يجهلها الكثيرون.. بذور هذه العشبة السحرية هترجعك شباب حتى لو كان عمرك فوق السبعين.. لها قدرة عالية على علاج العديد من الامراض؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تُعَدُّ مشاكلُ البشرةِ المختلفة، مثلَ التجاعيدِ وعلاماتِ تقدمِ السنِّ، وحبُّ الشبابِ، والبقعِ الداكنةِ، والخطوطِ الدقيقةِ، وغيرها من المشاكلِ الأخرى، أحدَ أكثرِ الأمورِ المزعجةِ التي يعاني منها السيداتُ.

وذلك لتأثيرِ تلكَ المشاكلِ على المظهرِ بشكلٍ كبيرٍ، كما تساهمُ أسعارُ الموادِ التجميليةِ المرتفعةِ في زيادةِ تلكَ المشكلةِ، لذلك يبحثُ السيداتُ دائمًا عن طرقٍ طبيعيةٍ للتخلصِ من كلِ تلكَ المشاكل.

وصفةُ بذورِ الكتانِ تتميزُ بكونها من المكوناتِ الطبيعيةِ الفعالةِ في تحسينِ مظهرِ البشرةِ وصحتِها. فهي غنيةٌ بمضاداتِ الأكسدةِ والعناصرِ الغذائيةِ التي تساعدُ على شدِّ الوجهِ بطريقةٍ طبيعيةٍ مما يساهمُ في حمايةِ البشرةِ من المشاكلِ المختلفةِ. وكذلك تأخيرِ ظهورِ التجاعيدِ وعلاماتِ تقدمِ السنِّ.

تحضيرُ هذه الوصفةِ يحتاجُ إلى المكوناتِ الآتيةِ:

- عددَ 2 ملعقةٍ من بذورِ الكتانِ.

- عددَ 2 من أوراقِ الغارِ.

- كبسولةٍ واحدةٍ من فيتامينِ E.

- ملعقةٍ كبيرةٍ من جلِ الصبارِ.

- ملعقةٍ واحدةٍ من زيتِ الزيتونِ.

- كوبٌ من الماءِ.

طريقةُ تحضيرِ الوصفةِ:

1. في وعاءٍ على نارٍ متوسطةٍ، ضعي كوبًا من الماءِ.

2. أضيفي ملعقتينِ من بذورِ الكتانِ إلى الماءِ.

3. ضعي ورقتينِ من الغارِ على الخليطِ.

4. قومي بتقليبِ المكوناتِ جيدًا حتى تمتزجَ معًا.

5. اتركي الخليطَ حتى يغلي ثم ارفعيهِ من على النارِ.

6. قومي بتصفيةِ الخليطِ وهو ساخنٌ.

تُعتبر بذور الكتان من المكونات الطبيعية الفعالة في تحسين مظهر البشرة وصحتها. فهي غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تساعد على شد الوجه بطريقة طبيعية، وتحمي البشرة من المشاكل المختلفة، وتأخير ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن. ولتحضير هذه الطريقة، تحتاج إلى المكونات التالية:

- 2 ملعقة من بذور الكتان.

- 2 ورقة من الغار.

- كبسولة واحدة من فيتامين E.

- ملعقة كبيرة من جل الصبار.

- ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

- كوب من الماء.

وفيما يلي طريقة التحضير:

1. في وعاء على نار متوسطة، ضعي كوبًا من الماء.

2. أضيفي ملعقتين من بذور الكتان إلى الماء.

3. ضعي ورقتين من الغار على الخليط.

4. قومي بتقليب المكونات جيدًا حتى تمتزج معًا.

5. اتركي الخليط حتى يغلي ثم ارفعيه من على النار.

6. قومي بتصفية الخليط وهو ساخن. أضيفي كلاً من زيت الزيتون وجل الصبار وفيتامين E إلى الخليط.

7. قلبي المكونات معًا جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس.

8. ضعي الخليط في برطمان واحفظيه جيدًا لاستخدامه في أي وقت.

وفيما يلي طريقة الاستخدام:

1. اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه جيدًا.

2. ضعي الخليط على بشرتك، واتركيه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

3. اغسلي وجهك بالماء الفاتر لإزالة الخليط.

4. استخدمي الخليط مرة واحدة في اليوم ويفضل قبل النوم.

5. ينصح باستخدام الخليط لمدة أسبوعين للحصول على النتيجة المرجوة. يجب استشارة الطبيب أولاً قبل استخدام الخليط في حال كنت تعانين من حساسية تجاه أي مكون من المكونات.