انت الأن تتابع خبر خلعته قدامه لهذا السبب..اقوي المشاهد من فيلم أصحاب ولا عز بطولة مني ذكي مع فنان مشهور جعلته يفعل معها ما لا يتوقعه احد .. و جعلت الجميع بالذهول مما حدث!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانه الجميله منى زكي في احد الافلام الكبيره جدا من الافلام التي خاضتها والتي اشتهرت بافلامها كبيره جدا الا انها جاءت في فيلم اصحاب ولا اعزاء في احد المشاهد القويه التي انتشرت بصوره كبيره جدا على صفحات السوشيال ميديا وعلى صفحات المواقع التواصل الاجتماعي.

حيث ظهر احد المشاهد القويه جدا من فيلم اصحاب الاعزاء على منصه نتفليكس والتي جاءت فيه منى زكي باغرب مشهد لها واجراء مشهد لها في تاريخ السينمائيه ولدي حظيت من خلاله على انتقاداته كبيره جدا والفاظ خارجه بسبب ما قامت بفعله في احد المشاهد القويه التي طالب الجمهور والمتابعين وطالب ايضا دار الافتاء بوقف هذا الفيلم الذي يعد من الافلام التي تحث على نشر الفساد وعلى عدم الاخلاق في بلد تعرفه بالاعراف والتقاليد.

وانهالت التعليقات بصوره كبيره جدا على الفنانه الكبيره منى زكي بسبب مشهد وهي تقوم بخلع ملابسها الداخليه في اقوى مشهد عرفته السينما المصريه مطالبا مغردون ومحققون وعلماء بوقف هذه المشاهد التي جعلت الشارع في حاله من الفوضى.