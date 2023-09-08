على غرار رهف القنون.. مراهقة سعودية تنافس سما المصري وتخلع ملابسها أمام الكاميرا وتظهر في بث مباشر من أجل الشهرة والمال

انت الان تتابع خبر على غرار رهف القنون.. مراهقة سعودية تخلع ملابسها أمام الكاميرا وتظهر في بث مباشر من أجل الشهرة والمال والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت مشهورة التواصل الاجتماعي، مودل اش، عن اعجاب ملايين المتابعين بجسدها وأصبحت رمزًا لجمال المرأة السعودية والعربية.

وقد تمت مشاركة هذا الخبر على منصة سناب شات، حيث تواصلت مع جمهورها المتابع بشكل يومي.

تعد مودل اش واحدة من المشاهير النساء اللاتي يتمتعن بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمتلك ملايين المتابعين على منصة سناب شات. وفي الأونة الأخيرة، بدأ الجمهور يعبر عن اعجابه بجسدها ويعتبرها ايقونة لجمال المرأة السعودية والعربية.

قد تتساءل البعض عن سر هذا الاعجاب الكبير الذي حظيت به مودل اش. وحسب تصريحاتها ان كثير من المتابعون لها يُعزى الأمر إلى جمالها الطبيعي وثقتها بنفسها، فهي تعرض مظهرها بكل صدق ويقظة على منصات التواصل الاجتماعي