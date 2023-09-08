انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. بدون خجل رقص فتاة سعودية شديدة الجمال بوصلة رقص تتحدي اشهر راقصة في الخليج صافيناز وفيفى عبده بهزة رقص من داخل غرفه نومها .. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر فيديو لي فتره في العقد الرابع من عمرها وهي تقوم بواسطه رقص قويه للغايه ويظهر في هذا الفيديو فتاه بدون خجل تكون بواسطه رقص مخالف للعادات والتقاليد العربيه التي ترب عليها الكثيرون

أثارت الفنانة المصرية ​سما المصري​ الجدل، مجددا، بمقطع فيديو على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت سما فيديو يظهر ركضها وراء الخواريف لإمساك أحدهم، وبعد ذلك تظهر برفقة خروف تغمره، معبرة عن حزنها لذبحه، وتقول: “العشق الممنوع”.

وقالت سما تعليقا على هذا الفيديو: “اوباااا…الجري نص الجدعنه.. فيديو بوسي وحضي للخروف نزل خلاص على قناتي على اليوتيوب”.

ويذكر أن سما قضت إجازتها الصيفية مؤخرا على أحد شواطئ هولندا، إذ أنها نشرت عدة مقاطع فيديو من هناك لتوثّق لحظات استمتاعها بالبحر.