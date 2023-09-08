عدت سما المصري .. مراهقة خليجية شقراء فاتنة الجمال ولعت النت بوصلة رقص من داخل تتحدى سما المصري وفيفي عبده وتقوم امام الكاميرا وتحقق ملايين المشاهدات .. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - واستمر الأمر وجاء عهد الراقصات المتعلمات فظهرت دينا خريجة الفلسفة والحاصلة على الماجستير وهندية ودندش، وتحولت المنافسة من استعراض فن إلى استعراض أزياء عارية، لتسيطر دينا على الساحة بلا منافس في التسعينيات، واختفى الرقص الاستعراضى الذى قدمته نجوى فؤاد.

الراقصات الأجنبيات فى مصر

ومن دينا إلى صافيناز، فسارت هي الأخرى على خطى من سبقنها بارتداء أزياء مثيرة بقدر كبير، كإحدى أدوات ما تقدمه، فضلًا عن اعتمادها على حركات تعبيرية تحمل من

أكثر مما تقدم من استعراض، حتى دخلت الراقصات الأجنبيات مصر وسيطرن على الساحة وانخفض عدد الراقصات المصريات على الأقل الشهيرات أما راقصات الدرجة الثانية فهن في ازدياد.