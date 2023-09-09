انت الان تتابع خبر بسبب تهور العروسة ومحاولة اشباع رغبتها.. عريس سعودي انتهت حياته بعد 40 دقيقة من اختلائه بعروسته في ليلة الدخله.. لن تصدق ماذا فعلت دون تمهل غلبت سما المصري ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظن الجيران وأبناء الحي، أن العروس ربما تكون قد تعرضت لنزيف حاد بسبب عنف زوجها في ليلة الدخلة، لكنهم تفاجأوا عندما شاهدوا المسعفين يحملون جسد العريس وينقلوه من الشقة إلى سيارة الإسعاف.

بعد نقل العريس إلى المستشفى، حاول الأطباء إنقاذه، لكنه كان في حالة خطيرة، فأدخلوه العناية المركزة وحاولوا إنعاشه بالأوكسجين وصعقة كهربائية، لكنهم فشلوا وفارق الحياة. تشريح الجثة لم يستوعب الأهل وفاة العريس، فقد كان يتمتع بصحة جيدة، ولم يشتكي من أي مرض في تلك الليلة، وطالبوا بتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة.

وعلى الفور نفذ أطباء التشريح طلب أسرة المتوفى وقاموا بتشريح الجثة، وكانت نتائج التقرير صادمة وغير متوقعة.

كشف تقرير الطب الشرعي، أن سبب وفاة العريس كان تناوله جرعة زائدة من المنشط الجنسي "فياجرا"، وهو ما أدى إلى انخفاض حاد في ضغط الدم، نتج عنه حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية، وكانت النهاية إصابة العريس بذبحة صدرية أدت إلى الوفاة المفاجئة.

الزوجة تكشف سر اللغز

ظن الجيران وأبناء الحي، أن العروس ربما تكون قد تعرضت لنزيف حاد بسبب عنف زوجها في ليلة الدخلة، لكنهم تفاجأوا عندما شاهدوا المسعفين يحملون جسد العريس وينقلوه من الشقة إلى سيارة الإسعاف.

بعد نقل العريس إلى المستشفى، حاول الأطباء بكل الطرق إنقاذه، ولكن حالته كانت خطيرة جداً. تم نقله إلى وحدة العناية المركزة وتم إجراء محاولات لإعادة إنعاشه باستخدام الأوكسجين والصدمة الكهربائية، ولكن للأسف، فشلت جميع المحاولات وتوفي العريس.

أثارت وفاة العريس صدمة كبيرة لدى أفراد عائلته. فقد كان يتمتع بصحة جيدة ولم يشتكِ من أي مرض في تلك الليلة. طالبوا بإجراء تشريح للجثة لمعرفة سبب الوفاة.

تم تنفيذ طلب العائلة لإجراء التشريح على الفور. بدأ الأطباء في تفكيك الجثة وكانت نتائج التقرير مروعة ومفاجئة.

كشف التقرير الطب الشرعي أن سبب وفاة العريس كان نتيجة تناوله جرعة زائدة من الدواء المنشط الجنسي "فياجرا". هذا أدى إلى انخفاض حاد في ضغط الدم وحدوث هبوط حاد في الدورة الدموية. انتهت القصة بإصابة العريس بذبحة صدرية أدت إلى وفاته المفاجئة.

تعرضت الزوجة، العروس، لصدمة نفسية عندما علمت بوفاة العريس. دخلت في حالة غيبوبة استمرت لمدة يومين. عندما استفاقت، طلبت حضور والد العريس واعترفت له بالحقيقة وعيناها تمتلئ بالدموع. كانت هي السبب في وفاة العريس.

كشفت العروس عن رغبتها في جعل ليلة زفافها فريدة ومميزة. قدمت للعريس حبة من حبوب "فياجرا" كمنشط جنسي. ومع ذلك، رفض العريس تناولها وأخبرها أنه بصحة جيدة ولا يحتاج إلى أي منشطات. ومع ذلك، أصرت العروس وأقنعته بتناول الحبة على الرغم من عدم علمه بأنها ستكون بداية نهايته.

لم تكتفِ العروس بذلك، فقد واصلت اعترافاتها لوالد العريس. استغلت خروج العريس إلى الحمام ووضعت حبتين إضافيتين من الفياجرا في العصير وقدمته له عند خروجه. اعتقدت العروس أن ذلك سيزيد من قوة وطاقة العريس وسيجعل ليلتهما ممتعة، دون أن تدرك أنها تقوده إلى الهاوية.

بعد نصف ساعة فقط من تناول العريس للعصير، بدأ يفقد توازنه ووعيه وسط صراخ العروس التي كانت عاجزة عن مساعدته. لم يكن لديها خيار سوى الاتصال بأهل العريس وأهلها في نفس الوقت.

تعرضت العروس لصدمة نفسية عميقة بعد أن علمت بوفاة العريس، ودخلت في حالة غيبوبة استمرت لمدة يومين. وبعد استفاقتها، طلبت من والد العريس الحضور وأعترفت له بكل شيء وعيناها تنهمران بالدموع، معترفة بأنها السبب في وفاة العريس.