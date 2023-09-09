اجعلي براكين الغريزة تتفجر في جسد زوجك واقضي معه ليلة حمراء حتى الفجر.. دعيه يتناول ملعقة فقط من هذه الوصفة السحرية وارتمي مباشرة في حضنه

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الرياض - روايدا بن عباس - في هذا المقال، سنقدم لكِ عزيزتي المرأة وصفة فعّالة باستخدام زيت الزيتون والثوم لمعالجة مشاكل الشعر المختلفة.

هذه الوصفة مجربة وتتمتع بفوائد مدهشة في تحسين حالة الشعر وإعادة جماله ورونقه. فهي تساهم في تطويل الشعر ومكافحة تساقطه بفضل احتوائها على فيتامين هـ وقدرتها على تنشيط الدورة الدموية وتقوية بصيلات الشعر.

إلى جانب ذلك، يوفر زيت الزيتون الحماية للشعر وفروة الرأس، حيث يجعلها نظيفة وخالية من العدوى، ويساهم في التخلص من الحكة في فروة الرأس. كما يحتوي زيت الزيتون على خصائص مضادة للفطريات، مما يجعله فعّالاً في علاج القشرة ومنع تجددها. وبفضل تركيبته الغنية بالفيتامينات والأحماض والمعادن ومضادات الأكسدة، يحل زيت الزيتون مشكلة جفاف الشعر ويعمل على تنعيمه وجعله أكثر نعومة ولمعانًا، حيث يوفر الرطوبة اللازمة للشعر ويحافظ عليها لفترة طويلة.أما فوائد الثوم للشعر، فتكمن في احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين B6 وفيتامين C، وعلى معادن مفيدة مثل المنغنيز والسيلينيوم، بالإضافة إلى مادة الكبريت. جميع هذه المكونات تعمل على تحفيز نمو الشعر وجعله قويًا وصحيًا.

يعتبر الثوم من الأطعمة الطبيعية المفيدة جداً لصحة الشعر، حيث يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والجراثيم. بفضل هذه الخصائص، يساعد الثوم في قتل البكتيريا ومحاربة الفطريات، مما يساهم في الحفاظ على صحة الشعر وتقويته.بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الثوم من المواد المقاومة للشيخوخة، حيث يساعد في تأخير ظهور علامات الشيخوخة على الشعر. كما أنه يساعد في زيادة نمو الشعر، وخاصةً للأشخاص الذين يعانون من داء الثعلبة.

تُعتبر خلطة زيت الزيتون والثوم واحدة من الخلطات الطبيعية المجربة والمعروفة بفوائدها العديدة للشعر. ويمكن رؤية تأثيرها على الشعر من أول استخدام.

لتحضير هذه الخلطة، قومي بفرم 8 فصوص من الثوم حتى تحصلي على قوام ناعم. ثم ضعي الثوم المفروم مع كوب من زيت الزيتون على نار هادئة حتى يصل إلى مرحلة الغليان. بعد ذلك، ارفعي القدر من على النار واتركيه يبرد قليلاً.

بمجرد أن يبرد الخليط قليلاً، ضعيه على شعرك وقومي بتدليك فروة الرأس بلطف. اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو.بعد ذلك، قومي بوضع البلسم على الشعر لترطيبه وتنعيمه.

بالإضافة إلى هذه الخلطة، يمكن استخدام زيت الزيتون بشكل منفصل للعناية بالشعر. يمكن استخدامه لتنعيم الشعر، حيث يتم تسخين ملعقتين أو 3 ملاعق من زيت الزيتون لفترة قصيرة، ثم تدليك فروة الرأس والشعر بالزيت بعد أن يبرد قليلاً. يمكن تغطية الرأس بمنشفة مبللة بماء دافئ وترك الزيت على الشعر لمدة ساعة قبل غسله بالشامبو والماء.

أخيراً، يمكن استخدام زيت الزيتون لتطويل الشعر. يتم وضع القليل من زيت الزيتون في كوب زجاجي، بما يكفي لتغطية الشعر بالكامل. ثم يتم وضع الكوب في الميكرويف لمدة 10 ثوانٍ. بعد ذلك، يتم تدليك فروة الرأس والشعر بالزيت الدافئ، وتركه لمدة ساعة قبل غسل الشعر بالشامبو والماء.

تأكدي من أن الزيت دافئ وليس ساخن جداً وضعيه على فروة الرأس وأطراف الشعر. انحني الرأس إلى الأمام والأسفل أو اتمددي على السرير ودعي رأسك يتدلى إلى الوراء باتجاه الأرض. احتفظي بهذا الوضع لمدة 4 دقائق متتالية ولكن لا تغسلي شعرك قبل ساعتين. قومي بتطبيق هذه الوصفة يومياً لمدة أسبوعين واستعدي لرؤية فرق ملحوظ في طول شعرك.