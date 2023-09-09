عاش معها ليله حمراء.. اتفرج من هي الفتاة التي خطفت قلب وعقل الدون كريستيانو في السعودية وجعلته يخون جورجينا.. ( اتفرج قبل الحذف .. فشر سما المصري )

انت الان تتابع خبر عاش معها ليله حمراء.. اتفرج من هي الفتاة التي خطفت قلب وعقل الدون كريستيانو في السعودية وجعلته يخون جورجينا.. (اتفرج قبل الحذف) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تم تناقل مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أنه يكشف تفاصيل صادمة حول خيانة قائد فريق نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لصديقته عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا، وأنه قضى ليلة حمراء في السعودية.

انتشر الفيديو بشكل واسع وتفاعل معه العديد من المتابعين تحت عنوان "عاش ليلة حمراء.. جريمة للنجم رونالدو في السعودية بعلاقات محرمة وخيانة جورجينا".

وبالرغم من أن العنوان يشير إلى أن كريستيانو رونالدو قضى ليلة حمراء في السعودية وخان صديقته جورجينا، إلا أن موقع "بوابة الخليج" قام بالتحقق من صحة الفيديو وتبين أن محتواه غير متطابق تمامًا مع العنوان.

تبين أن الفيديو المثير للجدل يتحدث عن مشكلة قانونية تعرض لها قائد فريق النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد قضاء ليلة حمراء مع فتاة مشهورة، وهي الفتاة الفنزويلية التي اشتهرت قصتها العام الماضي واتهمت رونالدو بأنه أقام علاقة معها.

زعمت الصفحات التي نشرت الفيديو أن العلاقة بين كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا متوترة بسبب هذه القضية، ولكن الصور التي شاركها النجم البرتغالي وشاركتها عارضة الأزياء الأرجنتينية خلال الأيام الماضية على حساباتهم الشخصية على إنستجرام تؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة، حيث ظهر الثنائي وهم يقضون إجازتهم الصيفية في سعادة تامة وانسجام تام.