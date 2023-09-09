عيش الرجولة الجبارة التي تتمناها زوجتك .. خلطة الموز والقرفة السلاح النووي في غرفة النوم.. استخدمها بهذه الطريقة وستصبح كالأسد الهائج على السرير

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الرياض - روايدا بن عباس - يتفق الخبراء على أن الموز والقرفة من أهم العناصر الطبيعية ذات الفوائد الصحية الكبيرة للجسم البشري.

يحتوي كل من العسل والموز والقرفة على فيتامينات وعناصر يحتاجها الجسم، ومزجها سويًا ينتج أفضل مزيج يصلح للاستخدام في كثير من علاج الأعراض المرضية.فوائد مزيج العسل والقرفة والموز

تؤكد الدكتورة راينا شريف أخصائية التغذية، أن مزج العسل بالموز، وإضافة القرفة عليهم يصبح مزيجًا شافيًا رائعًا، وهو ما قد يحتاجه الإنسان لتغذية وتقوية الجسم وزيادة الطاقة.

العسل والقرفة والموز لزيادة الرغبة

وفوائد الموز والقرفة والعسل كثيرة، لعل أهمها على الإطلاق هي زيادتها لمعدل الرغبة، وتحسين الحالة الإنجابية للرجل والمرأة، مع تنظيف الرحم بشكل جيد.

وهذا الخليط، حسبما تؤكد رانيا، مزيج هام لزيادة طاقة الجسم ونموه، وحمايته من مضاعفات سوء التغذية، والأنيميا، والهزال وضعف البنية العامة، في حين سعراته الحرارية تمد بالطاقة وتساعد على زيادة معدل الجهد البدني تدريجيًا، مما يزيد من الأداء في العلاقة، ويحسن من معدلاته.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة تناول المزيج صباحًا أو مساءً في الأسبوع 3 مرات على الأقل، مع الحرص على تناول أكواب من المياه خلال اليوم، مع هرس ثمر من الموز كاملة النضج "مستوية" وإضافة رشة قرفة ملء ملعقة كبيرة، مع زيادة العسل الأبيض ويؤكل نصف مهروس