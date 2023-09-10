فرق الإنقاذ تنتشل سيدة مغربية من تحت الأنقاض وما وجده العمال في يدها جعلهم جميعا في حالة صدمة كبيرة!!

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رياض - احمد صلاح - يبدو أن زلزال الحوز الذي ضرب المملكة المغربية الليلة الماضية سيعمق معاناة سكان دمنات وضواحيها. فقد تضررت ثانوية دمنات التأهيلية التي يلتحق بها أبناء المنطقة لمتابعة دراستهم بسبب الأضرار التي لحقت بمباني الثانوية.

تظهر الصور التي حصلت عليها جريدة "العمق" تصدعات وتشققات كبيرة في عدد من البنايات داخل الثانوية الأكبر في مديرية أزيلال.

ووفقًا لمعلومات جريدة "العمق"، فإن الثانوية التي تستعد لاستقبال أكثر من 2000 طالب تضررت بشكل كبير بسبب الزلزال. وحتى الآن، تم تسجيل وفاة 11 شخصًا في إقليم أزيلال وأكثر من 820 شخصًا في مناطق مختلفة في المملكة.

وعبرت مصادر جريدة "العمق" عن قلقها من احتمالية انهيار أجزاء من الثانوية بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها جراء الزلزال. وأشارت إلى أن اللجنة التقنية هي التي يمكنها تحديد ما إذا كان بإمكان الثانوية استقبال الطلاب في هذا الموسم أم لا.

يجدر بالذكر أن العديد من فعاليات المجتمع المدني قد وجهت نداءات للسلطات المعنية لبناء ثانوية جديدة في المدينة لتخفيف الاكتظاظ الذي تعانيه الثانوية القديمة في المنطقة.

أعلنت السلطات المغربية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب العديد من مناطق المملكة مساء أمس الجمعة إلى 820 حالة وفاة و672 إصابة، بينها 205 إصابات خطيرة، حتى الساعة العاشرة صباحًا يوم السبت.

تم تسجيل 394 حالة وفاة في إقليم الحوز، و271 حالة وفاة في إقليم تارودانت، و91 حالة وفاة في إقليم شيشاوة، و31 حالة وفاة في إقليم ورزازات، و13 حالة وفاة في عمالة مراكش، و11 حالة وفاة في إقليم أزيلال، و5 حالات وفاة في عمالة أكادير إداوتنان، و3 حالات وفاة في الدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة في إقليم اليوسفية.

يشار إلى أن هزة أرضية وقعت مساء يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 حوالي الساعة 11:11 مساءً، وبلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، وتم تحديد مركزها في جماعة "إغيل" بإقليم الحوز.

أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن الأضرار المادية تأثرت بها مناطق غير مأهولة، وقد قامت السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني في جميع المناطق المعنية بالمملكة بتوفير كافة الإمكانيات والموارد للتدخل السريع وتقديم المساعدة اللازمة وتقييم الأضرار.

وفي هذه المناسبة، دعت الوزارة المواطنات والمواطنين إلى الهدوء وتجنب الذعر والتعاون مع السلطات المحلية والجهات المعنية للمساعدة في إعادة الاستقرار وتقديم الدعم للمتضررين.