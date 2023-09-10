انت الأن تتابع خبر الفلكية ليلى عبداللطيف تُفجّر مفاجأة عن ملك المغرب وتصدم جميع المغاربة.. لن تصدق ماذا توقعت هذه المرة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت العرّافة اللبنانية ليلي عبد اللطيف ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحقق توقعاتها في المغرب. وقد توقعت عبد اللطيف في وقت سابق حدوث زلزال في المغرب هذا العام، إلى جانب محاولة اغتيال رئيس تونس.

وقد صرحت ليلي عبد اللطيف في توقعاتها ليلة رأس السنة قائلة: "سوف تشهد المغرب هزات أرضية وحزنًا شديدًا، وذلك بالإضافة إلى ملكه محمد السادس".

وأتت توقعات عبد اللطيف ببشرى للمغاربة بتحسن في مستوى المعيشة، وانتعاش في قطاع السياحة، وتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين. كما توقعت ارتفاع أسعار النفط وحل جميع المشاكل المتعلقة بالمغرب.