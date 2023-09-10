انت الأن تتابع خبر ولعت” بينهم على الهواء… توقعات وأسرار خطيرة جداً تعلنها ليلى عبد اللطيف في أجرأ حوار.. هددت بالإنسحاب وبكت !! الله يستر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف توقعات جديدة وقوية في حلقة من برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين على شاشة الجديد. وتناقش هذه التوقعات مصير الدولار في لبنان والأوضاع الأمنية في المنطقة.

تشمل التوقعات أيضًا بعض الأسماء الفنية في العالم العربي مثل "منى واصف" و"نانسي عجرم" و"مروان خوري" و"وائل كفوري". في الحلقة، تتحدث ليلى عبد اللطيف عن الصعوبات التي واجهتها في حياتها منذ الطفولة حتى اليوم.

تكشف عن الأسباب التي جعلتها تبكي وتهدد بالانسحاب، وتتحدى علي ياسين للكشف عن مكان العشاء الأخير وتشرح سبب "الولع" الذي حدث بينهما على الهواء.

تروي قصة اليخت الذي أقلها من منطقة الزيتونة باي في بيروت إلى خارج المياه الإقليمية وعادت بمبلغ مالي. وترقص داخل استوديو كتاب الشهرة برقصة "الأم الفخورة بابنها".

تتحدث أيضًا عن اعتناق زوجها الثاني الدين الإسلامي لأجلها.

فيما يتعلق بالأسماء الفنية، تعلن ليلى عبد اللطيف تفضيلها لوائل كفوري على راغب علامة وفارس كرم. كما تعلن عن موافقتها على زراعة الحشيشة ولكن بشروط معينة.

تكشف سيدة التوقعات في هذه الحلقة عن هوية صاحب "الشيك" الذي حصلت عليه بمبلغ 150 ألف دولار.

اندلعت الجدل مؤخرًا حول شخصية معروفة في الأوساط السياسية والإعلامية، وذلك بسبب اتهامات تُوجه لها بأنها تعمل لصالح المخابرات الفرنسية. تعتبر هذه الاتهامات صادمة للجميع، خاصةً أن الشخصية المذكورة تتمتع بشعبية واسعة في البلاد.

ومن بين الأحداث التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة، كانت العشاء الأخير الذي حضرته الشخصية المثيرة للجدل. فقد تم تسريب معلومات حول مكان العشاء والأشخاص الذين حضروا، مما أثار ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية. وتساءل الكثيرون عن الأسباب وراء هذا العشاء وعن العلاقة بين الشخصية المعروفة والمخابرات الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أن الشخصية المذكورة تمتلك سجلًا حافلاً في العمل السياسي والإعلامي، حيث حققت نجاحات كبيرة وتمتعت بشعبية واسعة في البلاد. ومع ذلك، فإن الاتهامات الموجهة لها تهدد سمعتها وتضعف موقعها في الساحة العامة.

وفي ظل هذه الاتهامات، اندلعت موجة من الغضب والاستياء بين أنصار الشخصية المذكورة، حيث يرون في هذه الاتهامات محاولة للنيل من سمعتها وتشويه صورتها في الرأي العام. وقد تم تنظيم عدة مظاهرات احتجاجية للتعبير عن الدعم والولاء لهذه الشخصية، وللتأكيد على أنها تعتبر بريئة من التهم الموجهة لها.

من جانبها، نفت الشخصية المذكورة جميع الاتهامات الموجهة لها وأكدت أنها ليست تابعة لأي جهة أجنبية. وأعربت عن استعدادها للتعاون مع السلطات المختصة لتوضيح الحقائق وكشف الحقيقة وراء هذه الاتهامات.

مع استمرار الجدل حول هذه الشخصية المعروفة، يترقب الجميع الأدلة والمعلومات الجديدة التي قد تكشف عن حقيقة الأمور. وفي ظل هذا السياق، يتعين على الرأي العام أن يحتفظ بروح العدالة والموضوعية وأن ينتظر نتائج التحقيقات قبل القضاء على أي توجهات سابقة.