انت الأن تتابع خبر أزمة وخناقة شيرين عبدالوهاب وأنغام تتحول إلى شجار كبير وسب وشتم والأخيرة تعلق "مش هرد على واحدة قليلة أصل".وتفضح سرها الخطير هذا ما حدث وصدم الجمهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة مثيرة إلى مواطنتها الفنانة أنغام، وذلك بالتزامن مع المناوشات التي جرت بينهما وبين جمهورهما على من تستحق منهما لقب صوت مصر. وفاجئت شيرين جمهورها أثناء تقديمها فقرة غنائية من حفلة ليلة الدموع التي أقيمت أمس في جدة برسالة وجهتها إلى أنغام وقالت فيها: "لحقيقة فى فنانة عايزة أشكرها هي فنانة كبيرة بردو عايزة أقولها شكرا يابنت الأصول كتر خيرك"، ولقت رسالتها تفاعل كبير من جانب جمهورها.

فيما هاجمها جمهور الفنانة أنغام، مؤكدين أن الأخيرة تستحق لقب صوت مصر.

وكان شيرين قد أثارت قبل شهور الجدل عندما تحدثت في إحدى البرامج عن أنها الفنانة التي تستحق لقب صوت مصر، وردت أنغام عن لقب "صوت مصر" في لقاء تليفزيوني سابق.

على هامش حفلها في جدة وقالت: "لقب صوت مصر أنا مختارتوش من نفسي.. اللقب ده بقالي سنين بسمعه، واتكتب كتير في مقالات صحفية يوم ما غنيت السلام الجمهوري، وكنت أول صوت نسائي يغنيه لجمهورية مصر العربية، ولما نزل السلام الجمهوري بصوتي اتكتب على تتر مسلسل (الإختيار) صوت مصر- أنغام".

أكدت المطربة أنغام أنها لم تختار لقب "صوت مصر" لنفسها، وأنها تفتخر بهذا اللقب وتحافظ عليه بكل فخر وسعادة. جاءت تصريحات أنغام رداً على التعليقات السلبية التي تلقتها شيرين عبد الوهاب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس". وقد نشرت أنغام تدوينة على صفحتها تعبر فيها عن رأي أحد جمهورها الذي هاجم شيرين.

أثارت هذه التدوينة جدلاً كبيراً بين جمهور الفنانتين، حيث أكدت أنغام أن "الصورة تتكلم ولا أسمع أحد ينبح، وكفاية عيب أن أرد على قليلة أصل". وقد قامت أنغام بإعادة نشر هذه التدوينة، مما أكد للجميع أنها تقصد بها شيرين عبد الوهاب.

تفاعل الجمهور مع هذه التصريحات، حيث اعتبر جمهور شيرين أنها تستحق لقب "صوت مصر"، بينما أكد جمهور أنغام أنها هي التي تستحق هذا اللقب المشرف