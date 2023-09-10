اقوى وصفة لتطويل الشعر كاالهنديات وانبات الفراغات والصلع وعلاج التساقط نهائيا من اول استعمال!!

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رياض - احمد صلاح - يحتاج الشعر دائما إلى العناية المستمرة ولذلك تعتبر الطرق الطبيعية التي نستخدم فيها الزيوت أو المرطبات من أفضل الطرق التي يمكن أن نستخدمها لتطويل الشعر بدون الحاجة إلى استخدام أي منتجات قد يكون سعرها مبالغ فيه.

ولذلك سأشرح لك في هذا المقال أفضل الطرق التي يمكنك استخدامها لزيادة طول شعرك في المنزل بشكل طبيعي بدون الحاجة إلى استخدام أي إضافات كيميائية.



وصفة قوية لتطويل الشعر

يعد مستحضر الفازلين من أفضل الوصفات التي يمكنك استخدامها للتخلص من ضعف نمو الشعر وزيادة طوله بطريقة طبيعية. لذلك يمكنك تحضير هذه الوصفة لعلاج قصور النمو في الشعر وتقوية فروة الرأس باستخدام هذه الوصفة في المنزل. يمكنك استخدام المكونات التالية:



المكونات

- ملعقة كبيرة من الفازلين.

- ملعقة من زيت السمسم.

- ملعقة صغيرة من زيت اللوز.



- القليل من الدقيق، حوالي ملعقة صغيرة.



طريقة تحضير الوصفة

يمكنك اتباع الخطوات التالية لتحضير وصفة الفازلين لتطويل الشعر وتقوية جذوره وأطرافه:



تحضير وعاء مناسب ووضع فيه كمية من الفازلين. يتم تذويبه في حمام مائي ثم يُخلط جيدًا مع الدقيق حتى تتكون تركيبة ناعمة يتم تخفيفها بزيوت طبيعية. بعد إضافة خلاصة السمسم وزيت اللوز، يُمكنك تحريك المكونات عدة مرات حتى تجد أن تركيبة الفازلين جاهزة للاستخدام.



يمكنك تطبيق الخليط وتدليك فروة الرأس به جيدًا لمدة 20 دقيقة ثم غسل الشعر بالماء والشامبو. يُستخدم هذا التركيب الطبيعي مرتين كل عشرة أيام لعلاج ضعف الشعر وتعزيز نموه. وصفة البيض لتطويل الشعر تتكون من:

بيضة كاملة.

ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.

ملعقة من زيت النعناع.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من زيت الزيتون.



طريقة التحضير:

اخفقي البيضة جيدًا ثم أضيفي الدقيق وقلبي المزيج. ثم يتم إضافة الزيوت وتحريك الخليط مرة أخرى. يُفضل تطبيق الخليط مرتين في الأسبوع على الشعر. يمكن الحصول على الشعر الطويل الذي تحلم به من خلال اتباع أقوى وصفة لتطويل الشعر وتعزيز نموه وعلاج التساقط نهائيًا. فالشعر الطويل هو إحدى علامات جمال المرأة، لذا يبحث العديد من السيدات عن وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتعزيز نموه وعلاج التساقط نهائيًا. يُمكن الحصول على شعر ناعم وطويل منذ الاستخدام الأول.

يمكنك تحضير هذه الوصفة بخلط جميع المكونات مع زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو وزيت السمسم مع بعضها البعض. ثم يمكن وضع خليط الزيوت في زجاجة رذاذ. بعد ذلك، يمكن رش خليط الزيوت على فروة الرأس بحيث يلامسها مباشرة.



يجب تدليك فروة الرأس وبصيلات الشعر بلطف باستخدام خليط الزيوت للتأكد من وصول جميع المغذيات الموجودة في الوصفة إلى بصيلات الشعر، وهذا سيساعد على تعزيز نمو الشعر بشكل أفضل.

يجب تكرار استخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.