انت الأن تتابع خبر ضربة كاسرة توجهها السعودية لهذه الدولة وترحل ابناءها المتواجدين ومنع دخول جميع افرادها للممكلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الموارد البشرية السعودية قرارًا بتوطين المهن في عام 2023، بهدف تنظيم وتوفير فرص عمل متكافئة في المملكة وتعزيز اقتصادها. وتشمل المهن التي سيتم توطينها مترجم فوري، ومسؤول عن شؤون العمل والعمال، وأخصائي لغات كاتب الشكاوى والبلاغات، ومدير الموارد البشرية، وموظف الاستقبال الفندقي، والمسؤول عن إدارة الموظفين وشؤونهم، وأمين الصندوق، وحارس الأمن الخاص، ومدير العلاقات الاجتماعية الحكومية، وكاتب الوقت، والناسخ، والمسؤولين عن محلات الملابس.

وأعلنت الجهات الحكومية عن قائمة المهن والوظائف غير المستوطنة التي يمكن للأجانب العمل بها في المملكة، وتشمل ذلك سكرتير في المجال الطبي، ومدير مبيعات، وصيدلي، ومدير أو كاتب حسابات، ومندوب مشتريات، ومحاسب عام، وسكرتير تنفيذي، وبائع، ومراقب وأمين مستودعات، ومهندس سائق.

وفي منطقة عسير، تم تحديد الوظائف والمهن المسموح بها وتشمل الجمعيات الأهلية، ومكاتب البريد، والعمل في مكاتب السياحة والسفر، ومكاتب شركات التأمين، والعمل في المراكز والأسواق التجارية، والتعليم الأهلي للبنات لجميع الفئات العمرية.

العمل في مكاتب السياحة والسفر وشركات التأمين والمراكز التجارية هو واحد من الفرص الوظيفية التي يمكن للمواطنين السعوديين الاستفادة منها. ومن أجل التأكد من توفر الشروط اللازمة للتسجيل في قائمة مهن التوطين السعودية، حددت الحكومة بعض الشروط التي يجب توفرها، وتشمل ما يلي:

1. يجب أن يكون التسجيل متاحًا فقط لأبناء المملكة العربية السعودية.

2. يجب أن يكون عمر المتقدمين بين 18 و40 سنة.

3. يجب تقديم جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف.

4. يتم قبول طلبات التسجيل من الرجال والنساء.

5. يجب ألا يعمل المتقدم في القطاع العام.

وعلاوة على ذلك، تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على تنفيذ خطة لتوطين المهن والأعمال الاستشارية في المملكة. ومن المقرر أن تبدأ هذه الخطة في 6 أبريل 2023 بنسبة توطين 35%، وستزيد هذه النسبة إلى 40% في 24 مارس 2024. وسيشمل هذا القرار جميع المنشآت بدون استثناء، باستثناء المهن التي لم يتم توطينها بعد.

وقد حددت وزارة الموارد البشرية بعض المهن التي لم يتم توطينها بعد، ومن بينها مهنة عامل النظافة وتحميل وتفريغ البضائع في مختلف المجالات والخبراء في تشغيل الألعاب وغيرها من المهن الأخرى. وسيتم توطين هذه المهن في المستقبل بناءً على خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.