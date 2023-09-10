انت الأن تتابع خبر فضيحة تزلزل عمان.. طالبات جامعيات مراهقات يفعلان هذا الشيء الدنيء بكل جرأة في سكن طالبات .. ومديرة السكن تطالب الأهالي بهذا الأمر الصادم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت سيدة عمانية صاحبة سكن للطالبات أولياء الأمور من ضرورة مراقبة بناتهم وحمايتهم وضمان تفوقهم الدراسي. وكشفت السيدة عن أمور خطيرة يقوم بها بعض الطالبات في سكن الطالبات. وأشارت إلى أن بعض الطالبات يقدمن أعذاراً كاذبة، مثل وجود مشروع تخرج أو العمل، لعدم الالتزام بالدراسة. وتحذر السيدة من أن يدفع الأباء الكثير من الجهد والمال في تعليم بناتهم وتفشل هناك بسبب أسباب غير معروفة.

وأكدت صاحبة سكن الطالبات على ضرورة متابعة ولي الأمر لابنته في السكن الجامعي ومراقبة دخولها وخروجها. كما يجب عليه التواصل مع الكلية لمعرفة مواعيد الدراسة والمشاريع والإجازات.

وأشارت إلى أن أصحاب السكن الجامعي يهتمون فقط بالإيجار ولا يهمهم مصير الطالبة، سواء نجحت أو رسبت.

وقد أبدى العمانيون استياءهم من هذه الأمور وأكدوا على أهمية حماية الطالبات وتوفير بيئة دراسية مناسبة لهن.

وقد تفاعل العديد من العمانيين مع كلام السيدة صاحبة سكن الطالبات، وأبدوا آراء متباينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" - تويتر سابقاً.

فبعضهم رأى أن الأمر مبالغ فيه، في حين رأى آخرون أن تحذيرها يستحق الاهتمام.

وفي هذا السياق، أيدت إيمان كلام المتحدثة للوصال، حيث أكدت أن البنات عاطفيات بطبيعتهن وقد يكون لديهن قدرة أقل على التفكير العقلاني والتنبؤ بالمخاطر.

من الضروري بالتأكيد أن يكون للأهل والمربين دوراً فعّالاً في مراقبة وحماية الفتيات. يجب عليهم أن يكونوا على دراية تامة بأن الفتيات لا ينبغي أن يتصرفن بحرية تامة، وذلك لأنهن قد يتعرضن للخطر ويضيعن حياتهن. لذلك، يجب عليهم أن يكونوا حذرين ويتخذوا جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الفتيات وحمايتهن من أي خطر قد يواجهنه.