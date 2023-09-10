انت الأن تتابع خبر هاجل.. السلطات المغربية تعلن عن حصيلة جديدة للضحايا..رقم فلكي كبير يبكي كل بيت في العالم العربي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات المغربية عن حصيلة جديدة للضحايا جراء الزلزال الذي ضرب المملكة. وأكدت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد القتلى إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

وذكرت وسائل الإعلام المغربية أن هناك تعبئة كبيرة في المؤسسات الصحية، وتمت دعوة المواطنين للتبرع بالدم لمساعدة ضحايا الزلزال. وأعلنت الداخلية المغربية أن قوات الجيش تساعد فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ.

وصفت وسائل الإعلام المغربية الزلزال بأنه أقوى زلزال يضرب المملكة، وارتفعت صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض في عدة مدن مغربية.