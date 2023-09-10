انت الأن تتابع خبر ودعوا احبابكم واحضنوهم حضن الوداع ... ظاهرة مرعبة تهدد الكون بأكمله: علماء الفلك يرصدون ثقب أسود يبتلع كوكب يدور حوله بمنتهى السرعة وهذا مصير كوكبنا؟!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اكتشف علماء الفلك ثقبًا أسودًا فريدًا ومدهشًا، يعتبر الأكثر سطوعًا والأسرع نموًا في السنوات التسع الماضية. يبلغ حجمه ثلاثة مليارات مرة أكبر من كتلة الشمس ويبتلع جزءًا من المادة بحجم الأرض كل ثانية.

ووفقًا لتقرير نشر في مجلة "لايف ساينس"، يعد هذا الثقب الأسود العظيم، المعروف باسم "جيه 1144"، واحدًا من أكبر الثقوب السوداء المعروفة حتى الآن.

فهو يزن نحو 500 مرة من "ساجيتارياس إيه"، الثقب الأسود الكبير الموجود في قلب مجرة درب التبانة، والذي تم تصويره مؤخرًا لأول مرة. ويظهر الثقب الأسود الجديد كحلقة من البلازما فائقة السخونة حول فراغ كبير، وتبث هذه الحلقة ضوءًا أكثر من مجرتنا بأكملها بنحو 7000 مرة.

تم اكتشاف هذا الثقب الأسود العملاق بواسطة علماء الفلك الأستراليين باستخدام بيانات من "سكاي مابر.. ماسح الفضاء الجنوبي" التابع للجامعة الوطنية الأسترالية. يهدف هذا الماسح الفضائي إلى رسم خريطة للسماء في نصف الكرة الجنوبي.

أعلن الباحثون في بيان صحفي أنهم اكتشفوا ثقبًا أسودًا جديدًا لم يكن معروفًا من قبل. ووصفوا هذا الاكتشاف بأنه "مثل العثور على إبرة كبيرة جدًا وغير متوقعة في كومة قش". وأشار الباحث الرئيسي كريستوفر أونكن، عالم الفلك بالجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا، إلى أن العلماء كانوا يبحثون عن ثقوب سوداء مشابهة لهذه منذ أكثر من 50 عامًا، وعثروا على الآلاف من الثقوب السوداء الخافتة، لكن هذا الثقب الجديد كان لامعًا بشكل مذهل ولم يلاحظه أحد.

ووفقًا للبيان، يتميز هذا الثقب الأسود الجديد بشهية شرهة تجعل ثقوب السوداء الضخمة الأخرى تبدو صغيرة بجانبه. وعندما تصبح الثقوب السوداء الضخمة أكبر حجمًا، تتباطأ معدلات نموها عادة. ويعتقد الباحثون أن زيادة إشعاع هوكينغ يمكن أن تكون السبب وراء ذلك. والإشعاع الحراري هو الذي ينبعث من الثقوب السوداء بسبب تأثيرات ميكانيكا الكم.

ويتغذى الثقب الأسود الجديد على كميات كبيرة من المادة، لدرجة أن أفق الحدث الخاص به واسع بشكل غير عادي. وقال صامويل لاي، عالم الفلك في الجامعة الوطنية الأسترالية، إن جميع مدارات الكواكب في نظامنا الشمسي ستتلاءم مع أفق الحدث الخاص بهذا الثقب الأسود الجديد.

عادةً، لا يمكن رؤية الثقوب السوداء لأنها لا تصدر أي ضوء. ولكن يمكن لعلماء الفلك اكتشافها بفضل جاذبيتها الشديدة التي تجذب المادة نحوها بسرعة كبيرة، مما يتسبب في تحول تلك المادة إلى بلازما فائقة السخونة. وهذا يتسبب في إطلاق ضوء يشبه حلقة حول الثقب الأسود، وتسمى هذه الحلقة قرص التراكم.

تم اكتشاف قرص التراكم العملاق لهذا الثقب الأسود الجديد حديثًا، وهو الألمع على الإطلاق بسبب حجم أفق الحدث الكبير وسرعة سحب المادة. ويشعر الباحثون بثقة نسبية بأن هذه السرعة القياسية لن يتم تجاوزها، وفقًا للبيان الصادر.

ويمكن للهواة حتى رؤية هذا الثقب الأسود الجديد.

أشار الباحثون إلى أن حدود الثقب الأسود شديدة السطوع بما يكفي لتمكين الهواة من رؤيتها باستخدام تلسكوب قوي ومُوجَّه نحو الجزء الأيمن من الأفق الجنوبي للسماء.

يحاول الفريق الآن تحديد سبب استمرار الثقب الأسود العملاق في التغذية على المادة، حيث يشك العلماء في أن حدثًا كونيًا كارثيًا يجب أن يكون المسؤول عن ولادة هذا الفراغ الضخم. ويقول الباحث أونكن "ربما اصطدمت مجرتان كبيرتان ببعضهما البعض، مما أدى إلى تحويل كمية كبيرة من المواد إلى الثقب الأسود لتغذيته".

من الصعب تحديد كيفية تشكل الثقب الأسود بالضبط، ويشك الباحثون في العثور على ثقب أسود آخر يكون له نفس الكتلة وسرعة التوسع. وهذا يجعل من الصعب اختبار النظرية العامة حول تكوين مثل هذه الأجسام الكونية الغامضة.من الصعب أن نجد له مثيلاً

وفقًا للكاتب المشارك كريستيان وولف، الذي يعمل كعالم فلك في الجامعة الوطنية الأسترالية وقائد مجموعة سكاي مابر، "هذا الثقب الأسود فريد من نوعه، وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء مستحيل، إلا أننا لا نعتقد أنه سيتم العثور على ثقب أسود مماثل له، حيث تم استكشاف معظم السماء ولا يمكن أن تختبئ أشياء مثل هذه".

ومع ذلك، يتوقع بعض الباحثين أن هناك ما يصل إلى 40 كوينتيليون (1 أس 18) ثقب أسود في الكون، والتي يمكن أن تمثل نحو 1% من إجمالي المادة في الكون. وبالتالي، فإن احتمال وجود ثقوب سوداء أكثر ضراوة في أماكن مختلفة في الكون ليس بالأمر المستبعد.