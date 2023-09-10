انت الأن تتابع خبر ستصبح اقوى من الأفارقة 100 مرة... بهار اسود صغير برخص التراب يتواجد في كل بيت بإمكانه تحويلك من رجل ضعيف وعاجز الى وحش كاسر في غرفة النوم .. تعرف عليه؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القرنفل هو نبات عشبي يتميز ببراعم زهوره المجففة، ويعود أصله إلى شجرة "Syzygium aromaticum"، وينتمي إلى عائلة النباتات المعروفة باسم "yrtaceae". ينمو هذا النبات الدائم الخضرة في المناطق ذات المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي، ويصل ارتفاع شجرة القرنفل إلى متوسط 8 إلى 12 مترًا.

تُستخدم بذور القرنفل المجففة كبهارات في العديد من الأطباق، وتُستخدم أيضًا كبهار للقهوة العربية التقليدية. فهي تضيف نكهة فريدة ومميزة للأطعمة والمشروبات. يتم استخدام القرنفل في العديد من الثقافات والمطابخ حول العالم، ويعتبر من البهارات القديمة التي تُستخدم منذ آلاف السنين.

إلى جانب فوائده الطبية العديدة، يعتبر القرنفل من الأعشاب الشائعة في جزيرة العرب والمعروفة باسم العويدي أو المسمار. كما يستخدم القرنفل من قبل ربات المنزل والطهاة لإضافة نكهة مميزة للأطباق. وبالرغم من أن مصدر القرنفل هو "جزر التوابل" بالقرب من الصين ومناطق إندونيسيا والهند وباكستان وشرق إفريقيا، إلا أن زهور القرنفل المجففة المستخرجة من شجرة القرنفل انتشرت في أنحاء أوروبا وآسيا خلال العصور الوسطى وأصبحت جزءًا هامًا من المطبخ المحلي وانتشرت في جميع أنحاء العالم.

تحتوي ملعقة كبيرة من القرنفل (6.6 غرام) على القيمة الغذائية التالية وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية: 21 سعرة حرارية، 1.32 غرام من الدهون، 0.35 غرام من الدهون المشبعة، 4.04 غرام من الكربوهيدرات، 2.3 غرام من الألياف، 0.39 غرام من البروتين ولا يحتوي على كولسترول.

يعتبر القرنفل من أفضل الأعشاب التي تحافظ على صحة الرجل في حياته الحميمة، حيث يمكن استخدامه كمنشط جنسي. بفضل خصائصه المضادة للأكسدة القوية وخصائصه التحفيزية للجهاز العصبي، يعتبر القرنفل من الأعشاب الأكثر استخدامًا من قبل الرجال. ومن فوائده للجنس ما يلي:

1. يساعد في رفع مستويات هرمون التستوستيرون: يساعد تناول كمية صغيرة من القرنفل في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، مما يجعله منشطًا جنسيًا طبيعيًا ويعزز قوة الانتصاب لدى الرجل. يمكن إضافة كمية قليلة من القرنفل المطحون إلى فنجان القهوة اليومي للحصول على هذه الفائدة.

2. المساهمة في علاج سرعة القذف: يساهم القرنفل في علاج سرعة القذف عن طريق مزجه مع بعض المكونات الأخرى ووضعه على القضيب من الخارج قبل ممارسة الجماع. يفضل القيام بهذا الإجراء قبل ساعة واحدة من ممارسة العلاقة الحميمة وغسل القضيب قبل الجماع. يعمل القرنفل في هذه الحالة على تخدير العضو الذكري وتقليل الشعور به، مما يقلل من سرعة القذف.

3. يمكن استخدام القرنفل لتعزيز الصحة الجنسية لدى الرجال وعلاج الاضطرابات الجنسية. فإنه يساعد في زيادة النشاط الجنسي وتحقيق الانتصاب بصورة أفضل. يعود ذلك إلى وجود مستخلص الإيثانول (Ethanol) في القرنفل بنسبة 50%.

4. من فوائد القرنفل للرجال هو الحفاظ على كتلة العظام. فقد يعزز القرنفل كتلة العظام، خاصة مع تقدم العمر. يحتوي القرنفل على مركبات مثل الأوجينول (Eugenol) التي تزيد من كثافة العظام وقوتها. كما أنه غني بالمنغنيز الذي يساعد في تكوين العظام وتعزيز صحتها وزيادة كتلتها.

5. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام القرنفل لعلاج العديد من المشاكل الصحية الأخرى. فهو يساعد في طرد الغازات، تخفيف القيء، تخفيف ألم المعدة، علاج الإسهال، وتقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة والمساعدة في التئامها إن كانت موجودة.

علاوة على ذلك، يمكن استخدام القرنفل في الطهي لإضفاء نكهة رائعة على الأطباق. فقرون القرنفل ذات اللون البني الداكن يمكن استخدامها في تتبيل الكاري واللحوم الموسمية وإثراء الصلصات والمخبوزات بنكهات لذيذة. وبعض الأطباق العربية الشهيرة تستخدم القرنفل كعنصر أساسي في تحضيرها، مثل طبق الكبسة على سبيل المثال.

وتشير بعض المصادر الطبية مثل موقع "verywellhealth" إلى وجود فوائد طبية رائعة للقرنفل، حيث لا تقتصر فوائدها على إضفاء النكهة الجميلة فحسب، بل قد تساعد أيضًا في علاج بعض الحالات الصحية.

القرنفل هو مصدر رائع لمادة البيتا كاروتين التي تعطي هذه الزهرة اللون البني الجميل. وتعتبر عائلة الكاروتين من مضادات الأكسدة والبروفيتامينات الهامة لصحة الإنسان، ويمكن تحويلها إلى فيتامين أ الضروري لصحة العين. هناك 10 فوائد مثبتة علميا للقرنفل، حيث تأتي هذه الفوائد بفضل المركبات النشطة البيولوجيا الموجودة في هذه الزهرة الفريدة. وهذه الفوائد تشمل:

تخفيف الألم: يمكن للأوجينول الموجود في زهور القرنفل تخفيف الألم عن طريق تحفيز مستقبلات الألم.

صحة الفم والأسنان: يقلل تناول القرنفل من أمراض اللثة ويمتلك مستخلص برعم القرنفل القدرة على منع نمو مسببات الأمراض الفموية وعلاج آلام الأسنان.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي ومنع التسمم: يستخدم القرنفل في الطب التقليدي للمساعدة في حل مشاكل الجهاز الهضمي وتهيجه.

مكافحة الغثيان والقيء: يمكن للقرنفل المقلي أن يوقف القيء ويكون عاملًا فعالًا ضد القرحة ويستخدم كمسهل.

تحسين صحة القلب: يمكن أن يساهم القرنفل في تقليل مستويات الكولسترول الضار والحفاظ على صحة القلب.

تقوية الجهاز المناعي: يحتوي القرنفل على مضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة وتساعد الجسم في مكافحة الأمراض.

تحسين صحة الجلد: يمكن للقرنفل أن يساعد في تقليل التجاعيد وتحسين مظهر البشرة.

مكافحة الالتهابات: يحتوي القرنفل على مركبات مضادة للالتهابات التي تساعد في تخفيف الالتهابات في الجسم.

تحسين الهضم: يمكن للقرنفل أن يعزز عملية الهضم ويخفف من الانتفاخ والغازات.

تحسين النوم: يمكن للقرنفل أن يساعد في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر زيت القرنفل بديلاً طبيعياً وفعالاً للمواد الحافظة الكيميائية، حيث يمتلك خصائص مضادة للميكروبات والسلامة والرائحة.

2- القرنفل يعمل كمضاد للجراثيم الضارة ويمنع التسمم: يعتبر القرنفل مضادًا للعديد من مسببات الأمراض البشرية بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا. في الاختبارات المعملية التي نُشرت في عام 2009، تبين أن زيت القرنفل يساعد في قمع نمو الليستريا، وهي بكتيريا تسبب الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية. هذا يشير إلى أن زيت القرنفل يمكن أن يكون مفيدًا في الوقاية من التسمم الغذائي.

3- القرنفل يحمي الكبد: يحتوي القرنفل على مضادات الأكسدة التي تحمي الأعضاء الحيوية من آثار الجذور الحرة، وخاصة الكبد. في حالات طويلة الأمد، يزيد الأيض من إنتاج الجذور الحرة والدهون، ويقلل من مضادات الأكسدة في الكبد. لذلك، يمكن أن تكون مستخلصات القرنفل مفيدة في مواجهة هذه التأثيرات الضارة على الكبد. بعض التجارب أظهرت أن الأوجينول الموجود في القرنفل يمكن أن يساعد في تقليل علامات تليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية.

4- القرنفل يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم: تؤثر زهرة القرنفل على نسبة الأنسولين بطرق معينة ويمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. أظهرت دراسة نشرت في مجلة "Journal of Ethnopharmacology" أن القرنفل يمكن أن يكون له تأثير مفيد على مرض السكري كجزء من نظام غذائي نباتي.

يمكن أن يحسن القرنفل أيضًا وظائف الكبد العامة. يتحكم زهرة القرنفل في مستويات السكر في الدم ويمكن أن يساعد في تنظيمها. وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة "Journal of Ethnopharmacology" أن القرنفل يمكن أن يكون له تأثير مفيد على مرض السكري كجزء من نظام غذائي نباتي. تشير دراسة أخرى أجريت في عام 2019 إلى أن استخدام مستخلص القرنفل يمكن أن يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم. يمكن أن تعزز القرنفل العظام بسبب مركباته الفريدة وتحسين كثافتها ومحتواها المعدني. يمكن أن يعزز القرنفل أيضًا مناعة الإنسان من خلال زيادة عدد خلايا الدم البيضاء. وتمتلك التوابل بشكل عام خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم.