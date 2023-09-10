انت الأن تتابع خبر بعد ان تنازل لها عن كل ثروته..زوجة سعودية حسناء تكسر ظهر زوجها وتقوم بهذا الأمر بعد ان ورثت من والدها..قصة يشيب لها شعر الرأس!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم تداول صورة لشكوى مواطن على مواقع التواصل الاجتماعي، يشتكي فيها من ردة فعل زوجته بعدما ورثت مليون ريال من والدها، وقامت بإنفاق هذه الأموال في أمور غير ملائمة ورفضت شراء منزل لهما.

وبحسب ما جاء في كلام المواطن، فقد أقترح عليها بناء منزل لهما ولأولادهما، وتكفل بدفع نصف المبلغ، ولكنها رفضت هذا الاقتراح.

وأشار المواطن إلى أن زوجته تنفق المال الذي ورثته في الكافيهات والمطاعم، وأعرب عن قلقه من إضاعتها للمال بالكامل، خاصةً وأن لديهما ثلاث بنات ويعيشون في منزل مستأجر.

وأفاد المواطن أنه يعاني من إجهاد نفسي ويتلقى العلاج منذ سنوات، ويتساءل عن الحل المناسب مع زوجته قائلاً: "هي مشفوحة على المال، فما الحل معها برأيكم سوى الطلاق؟".

شاهدوا صورة الشكوى وتعليقات النشطاء حول ردة فعل زوجة المواطن بعد وراثتها مليون ريال من والدها.