انت الأن تتابع خبر الحلقة الاكثر فجوراً من حلقات احمر بالخط العريض ،،مطلقة قيّدتني في السرير وأجبرتني على العلاقة ،، ... شاب بعمر الزهور يصعق مالك مكتبي ويفقده النطق ؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إحدى حلقات برنامجه "أحمر بالخط العريض"، تناول الإعلامي اللبناني مالك مكتبي موضوع "التحرّش" الذي لا يزال يسيطر على مجتمعنا العربي.

استضاف مكتبي في الحلقة شخصًا يُدعى "علي" الذي تحدث عن الرجال الذين يقعون ضحية التحرّش من قبل النساء، لكنهم يخشون الإبلاغ بسبب نظرة المجتمع لهم.

كشف علي عن مواقف في السيارة والسينما، حيث كان ضحية لتحرّش النساء به لفظيًا وجسديًا، مشيرًا إلى تداعيات هذه المواقف على نفسية الرجال وحياتهم.

وبالإضافة إلى كل المواقف التي تحدّث عنها علي، روى حادثة اغتصاب تعرّض لها من امرأة وعانى بعدها اليأس والصدمة. فبعد خروجه مع سيدة مطلّقة، استيقظ علي في منزلها ووجد نفسه مكبّلاً بجنازير ومجبرًا على علاقة لم يخترها، مطالبًا بحماية الرجل.