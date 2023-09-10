انت الأن تتابع خبر قل وداعاً للسكر معجزة ربانيه.. مشروب بسيط متوفر في الأسواق ورخيص الثمن يمتص "السكر" بالدم ويفتت حصوات "الكلى" وله فوائد لا تعد ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الحلبة، المعروفة أيضًا باسم "ميثي" في اللغة الهندية، من أكثر أنواع البهارات شيوعًا في المطبخ الهندي وفي جميع أنحاء العالم. تحتوي الحلبة على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، مما يجعلها واحدة من أفضل المكونات الصحية. نظرًا لخصائصها الطبية، تستخدم الحلبة على نطاق واسع كعلاج طبيعي.

تعد بذور الحلبة مستودعًا للعلاجات الطبيعية، حيث يمكن استخدامها للوقاية والعلاج من بعض المشكلات الصحية. كل ما يحتاجه الشخص هو تناول ملعقتين صغيرتين من تلك البذور الصفراء، ووضعها في كوب ماء ثم تغطيتها وتركها طوال الليل. في اليوم التالي، يتم تصفية البذور من الماء وتناولها صباحًا على معدة فارغة.

إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من المنافع الصحية لبذور الحلبة، يمكنك تناول ماء الحلبة لمدة شهر كامل لرؤية النتائج المذهلة لصحتك.

تتعدد المنافع الصحية لشرب ماء الحلبة على الريق، حيث يساعد على زيادة الوزن. يساعد شرب ماء الحلبة المنقوعة طوال الليل ومضغ البذور على زيادة الوزن من خلال تحفيز الشهية. لذلك، ينصح بتناول هذا المشروب يوميًا لمدة شهر للأشخاص الذين يعانون من النحافة.

بذور الحلبة تساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف حرقة المعدة، وتساعد أيضًا في التخلص من الإمساك والديدان المعوية بفضل خصائصها المضادة للالتهابات والألياف الغنية بها.

تحتوي الحلبة على مركبات مفيدة مثل جلاكتومانان والبوتاسيوم التي تساهم في تنظيم ضغط الدم والوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

وفقًا للدراسات الحديثة، تساعد الحلبة في التخلص من الكوليسترول الضار والحفاظ على مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم.

تعمل بذور الحلبة على تخفيف آلام المفاصل بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.

تعتبر بذور الحلبة من أغنى المصادر بالألياف التي تساعد في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم والوقاية من مرض السرطان، خاصة في القولون.

تحتوي بذور الحلبة على جلاكتومانان، وهي مكون من مكونات الألياف، والتي تساعد في خفض امتصاص السكر في الدم والوقاية من مرض السكر.

تناول ماء الحلبة المنقوعة صباحًا على الريق لمدة شهر يساعد في تذويب الحصى والحفاظ على صحة الكليتين والمسالك البولية.