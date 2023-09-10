انت الأن تتابع خبر صدمة فنية مدوية.. أحمد سعد يتخطى أزمة طلاقه بسهولة ويفاجئ طليقته علياء بسيوني بهذه الخطوة.. لن تصدقوا ماذا سيفعل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر الفنان المصري أحمد سعد تجاوز أزمته الحالية بطريقة مختلفة، حيث قرر الانفصال عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني والتركيز على الترويج لحفله القادم. هذا القرار صدم علياء بشدة.

أحرص أحمد سعد على الترويج لحفله الغنائي الجديد الذي سيقام في الكويت في الشهر الحالي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

نشر أحمد بوستر الحفل وعلق عليه قائلاً: "جمهور الكويت العزيز، أنا متحمس جداً لحفلة يوم ٢٢ سبتمبر في موسم الكويت على مسرح الأرينا. أنتظركم يوم الجمعة". وحظي المنشور بإعجاب كبير من الجمهور والمتابعين الذين أعربوا عن حماسهم لحضور الحفل.