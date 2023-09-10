إنذار أحمر في مكة المكرمة والسعودية توجه تحذير ونداء عاجل للمواطنين (خذوا حذركم)

انت الأن تتابع خبر انذار أحمر في مكة المكرمة والسعودية توجه تحذير ونداء عاجل للمواطنين (خذوا حذركم) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية أن تشهد منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة القادمة أمطاراً غزيرة وسيولاً وانعداماً في مدى الرؤية الأفقية، وأصدر تنبيهاً باللون الأحمر.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تنبيهاً باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني على توخي الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

ودعت إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد حتى الأربعاء المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

وشهدت مناطق المدينة المنورة هذا الأسبوع تساقطات غزيرة للأمطار مصحوبة بحبات البرد، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر غزارة الأمطار مع حبات البرد فوق الأكحل جنوبي المدينة.

وفقًا لتقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد مناطق شمال المملكة العربية السعودية والمناطق الشرقية والوسطى هطول أمطار أعلى من المعدلات العادية خلال الأيام القادمة. وتشير التوقعات إلى أن هذه الأمطار قد تكون بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60 في المئة أعلى من المعدل السنوي.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الشرقية والحدود الشمالية والقصيم وحائل والجوف وتبوك والمدينة المنورة بأمطار غزيرة خلال الأيام القادمة. كما من المتوقع أن تشهد أجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة هطول أمطار متفرقة.

تأتي هذه الأمطار كجزء من حالة جوية غير مستقرة تؤثر على المملكة العربية السعودية، حيث تتزامن مع تأثير المنخفض الجوي الذي يتحرك عبر المنطقة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع، مما يعني أن الأمطار قد تستمر لعدة أيام.

تحذر الجهات المختصة من تأثير هذه الأمطار على الحياة اليومية والطرق والمرافق العامة. وتنصح السلطات المحلية والمواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن المناطق المنخفضة والأودية وتجنب السفر إلى المناطق المنكوبة بالأمطار.