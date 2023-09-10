انت الأن تتابع خبر علامات قيام الساعة تظهر في المملكة.. ستيني قذر يرتكب فعلًا لا يغتفر في حق زوجته العشرينية.. وما حدث في غرفة النوم سيجعلك ترتجف من هول الصدمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بوضع رجل ستيني في الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات، بعد أن أنهى حياة زوجته بعد أن صفعها وركلها، مما أدى إلى اصطدام رأسها بحافة خزانة ووفاتها في العاصمة عمان.

ووفقًا لقرار المحكمة، تم اتهام الزوج بجناية الضرب المفضي للموت وفقًا للمادة 3301 من قانون العقوبات. وفي تفاصيل القرار، يقيم المتهم وزوجته في منزلهما الزوجي، وبعد أن قام المتهم بالاطلاع على هاتف زوجته، اكتشف وجود محادثات عبر تطبيق الواتساب ومكالمات فائتة بين هاتف زوجته ورقم آخر. وبين القرار أنه من بين هذه المحادثات، كان هناك طلب من زوجته إرسال صورة، حيث قام المتهم بإيقاظ زوجته من النوم، ونشبت بينهما مشادة كلامية.

وبعد ذلك، قام المتهم بضرب زوجته بقوة على وجهها ورأسها بيديه، ثم دفعها بقدمه إلى غرفة نوم ابنتهما البالغة من العمر 20 ووفقًا للقرار، استمر المتهم في ضرب زوجته، ثم دفعها بقدمه بقوة، مما أدى إلى اصطدام رأسها بخزانة الغرفة وحائط الغرفة، وسقوطها على الأرض وفقدانها الوعي وبدءها في التقيؤ.

تم نقل المصابة على الفور إلى المستشفى. كانت حالتها الصحية سيئة للغاية ولم يتمكن رجال الشرطة من أخذ أقوالها أو الاستماع إلى إفادتها. بعد تشريح الجثة، تبين وجود إصابة بالرأس ونزيف تحت العظمة الجافة، مع وجود نزيف دموي محدود في فروة الرأس من الداخل. تبين أيضًا أن المصابة تعاني من نزيف تحت العظمة الجافة والعنكبوتية الدماغية وعلامات الموت الدماغي، نتيجة اصطدامها بجسم صلب مسطح.

أكد تقرير الطب الشرعي أن جثة المغدورة خالية من أي علامات مرضية، وعزا سبب الوفاة إلى الموت الدماغي الناتج عن النزيف داخل الجمجمة الناتج عن الاصطدام بجسم صلب مسطح. تم فحص هاتف المغدورة وتبين عدم وجود أي فيديوهات أو صور غير لائقة. تم اكتشاف 3 مكالمات فائتة وطلب إرسال صورة من رقم المغدورة.

أكدت محكمة التمييز في قرارها أن العقوبة المفروضة على المتهم هي العقوبة المحددة بالقانون لهذه الجريمة المنصوص عليها.

اعتبرت محكمة التمييز أن القرار يستوفي جميع الشروط القانونية، "واقعة وتسببًا وعقوبة"، ولا يشوبه أي عيب يستدعي إلغاؤه وفقًا للمادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مما يستدعي تأييده.