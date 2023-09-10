انت الأن تتابع خبر اخر تطورات زلزال المغرب .. الزلزال يحصد أرواح أكثر من ألف ضحية في مأساة ضربت أكثر من مدينة ،، وردود الفعل العالم ابكت الملايين! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تجاوز عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة حاجز الألف و37 قتيلاً على الأقل، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية المغربية.

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب البلاد يتجاوز الألف و37 شخصًا. وتم تسجيل هذه الوفيات في عدة مناطق بالبلاد، بما في ذلك الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان.

أكد مسؤول محلي أن معظم الوفيات وقعت في المناطق الجبلية التي تعتبر صعبة الوصول إليها. وتعد هذه المناطق الأكثر تضررًا من الزلزال.

ذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أن الزلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر في إقليم الحوز وسط البلاد، عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت المغرب. وأضاف المعهد أن الهزات الارتدادية قد تستمر لعدة أيام أو أسابيع قبل أن تتلاشى تمامًا.

ظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مبانٍ مدمرة وأخرى تهتز وشوارع مليئة بالحطام. وظهر الناس وهم يهربون في حالة من الذعر وبعضهم يسير وسط سحب من الغبار. وتشير التقارير إلى وجود عائلات لا تزال عالقة تحت أنقاض منازلها.

تدفقت مستشفيات مراكش بالجرحى من مختلف المناطق المتضررة، وطلبت السلطات من المواطنين التبرع بالدم لمساعدة الجرحى. وتم نشر العديد من اللقطات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر مبانٍ تنهار، لكن لم يتم تحديد موقع تلك المباني.

بسبب الزلزال المدمر، قرر السكان البقاء خارج منازلهم خوفًا من وقوع زلازل أخرى قوية. ومن المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية لفترة طويلة قبل أن تتلاشى تمامًا.

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا قويا بلغت قوته 6.8 درجة هز وسط المغرب. ووفقا للتقرير، فإن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومترا من مدينة مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومترا.

وأفاد سكان مدينة مراكش، التي تعتبر أقرب مدينة كبيرة إلى مركز الزلزال، بأن بعض المباني قد انهارت في الجزء القديم من المدينة، وهو الموقع المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وقد أظهرت لقطات لسور المدينة الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى شقوقا كبيرة في أحد أقسامه، وسقوط أجزاء منه وتناثر الأنقاض في الشوارع.

وأكد منتصر إتري، أحد سكان قرية أسنى الجبلية القريبة من مركز الزلزال، أن معظم المنازل هناك تضررت. وأضاف أن الجيران تحت الأنقاض، وأن الأهالي يعملون جاهدين على إنقاذهم باستخدام الوسائل المتاحة في القرية.

وأفادت مصادر طبية بأنه تم نقل عدد كبير من الجرحى إلى مستشفيات مدينة مراكش. وشعر سكان العديد من المدن المغربية الأخرى مثل الرباط والدار البيضاء وأغادير والصويرة بالزلزال، حيث خرج عدد من المواطنين إلى الشوارع خوفا من انهيار منازلهم، وتم تداول صور للأحداث على شبكات التواصل الاجتماعي.وفي الغرب، بالقرب من مدينة تارودانت، أفاد المدرس حميد أفكار بأنه فر من منزله، وأن هزات ارتدادية تلا الزلزال. وقال "اهتزت الأرض لمدة 20 ثانية تقريبا. الأبواب فتحت وأغلقت من تلقاء نفسها عندما نزلت من الطابق الثاني إلى الطابق السفلي".

وشعر السكان في الجزائر المجاورة أيضا بالزلزال، ولكن المسؤولين هناك أكدوا أنه لم يتسبب في أي ضرر أو خسائر في الأرواح.

تلقت العديد من الدول الدولية الزلزال الذي ضرب المغرب بتعاطف كبير وعرضت مساعدتها لضحايا الكارثة.

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعاطفه مع ضحايا الزلزال وأعلن استعداد الولايات المتحدة لتقديم أي مساعدة ضرورية. وقال في بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "أشعر بأسى عميق لفقدان الأرواح والدمار الذي لحق بالمغرب بسبب الزلزال".

وفي الصين، قدم الرئيس شي جنبنغ رسالة تعزية إلى المغرب، وفقًا للوسائل الإعلام الرسمية.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي كان يتحدث في قمة مجموعة العشرين (G20)، عن استعداد المجتمع الدولي لتقديم المساعدة للمغرب.

عرض رئيس الوزراء الإسباني تقديم التضامن والدعم للشعب المغربي، في حين قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه شعر بالحزن الشديد بسبب الأخبار وعرض تقديم المساعدة للمغرب.

يجدر بالذكر أن محافظة الحسيمة تعرضت في 24 فبراير 2004 لزلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل 628 شخصًا وتسبب في أضرار مادية جسيمة. وفي 29 فبراير 1960، دمر زلزال مدينة أغادير على الساحل الغربي للمغرب وأودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص، أي ثلث سكان المدينة.