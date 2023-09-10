انت الأن تتابع خبر الملكة رانيا تفاجئ مصورها الخاص بزيارة إلى بيته بمناسبة عيد ميلاده... والأخير لم يتمالك نفسه عندما شاهدها وانهار من شدة البكاء .والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل الحسابات المتخصصة في نقل أخبار العائلة الهاشمية نشر المزيد من الصور والفيديوهات المتعلقة بالملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك للاحتفال بعيد ميلادها الـ53 الذي احتفلت به في الشهر الماضي.

وفي هذه المرة، قامت الحسابات بإعادة نشر فيديوهين طريفين للملكة رانيا العبدالله، تم التقاطهما في مناسبات سابقة، حيث أظهرا ردة فعلها على أحداث وقعت حولها.

الفيديو الأول استذكر موقفًا طريفًا للملكة رانيا العبدالله مع المصور الخاص بها فراس عوران، قبل حضورها حفلًا في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب، لتكريم الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز في دورتها السابعة عشرة في يونيو الماضي.

في الفيديو، يظهر المصور الخاص بالملكة رانيا وهو يركض وراءها لالتقاط أجمل الصور، وفي ذلك الوقت تعثر في الأرض وكادت أن تسقط، فعبرت الملكة عن ردة فعلها بطريقة طريفة، حيث رفعت يديها للأعلى وغيرت تعابير وجهها خشية على المصور.

وفي المشهد الآخر، تم رصد الملكة رانيا العبدالله في موقف طريف أيضًا خلال حضورها حفل تخرج في إحدى الأكاديميات، حيث لم تتمكن من تحديد تاريخ ومناسبة الحفل.

وفي الفيديو، يشيرت الملكة رانيا بشكل طريف للطلاب بالسكوت، مما أثار ضحك الحاضرين.

وفيما كانت الملكة تقف استعداداً لتسليم الطلاب شهادات التخرج، كان ضجيج الطلاب يملأ المكان، ما دفعها لطلب السكوت منهم. رفعت إصبعها السبابة ووضعتها على فمها، تطالبهم بالصمت قبل أن تشير إليهم بيدها أيضاً.

تاريخ ميلاد الملكة رانيا

تم تأسيس الملكة رانيا العبدالله في 31 أغسطس/ آب 1970، وحصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991، وفقًا لما ذكره موقعها الرسمي على الإنترنت.

تزوجت الملكة رانيا من الملك عبدالله الثاني عندما كان أميراً في 10 يونيو/ حزيران عام 1993، وتولى سلطاته الدستورية كملك للمملكة الأردنية الهاشمية في 7 فبراير/ شباط عام 1999.