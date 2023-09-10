انت الأن تتابع خبر العرافة ليلى عبداللطيف تصعق الجميع بتوقعاتها الدامية للمغرب.. لن تتخيلوا ماذا توقعت وصدمت المغاربة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم تداول عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي التي وثقت بعض المشاهد المؤسفة التي شهدتها شوارع المغرب، حيث قام السكان بالفرار من منازلهم أو تم اكتشاف وجود بعضهم تحت الأنقاض.

وفي وسط هذه المقاطع، تمت مشاركة مقطع فيديو يظهر فيه خبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبداللطيف وهي تتحدث عن بعض توقعاتها للأحداث المستقبلية التي ستشهدها العالم خلال الأشهر المتبقية من هذا العام. وفي المقطع المتداول، الذي تم أخذه من قناتها الرسمية على يوتيوب، قالت "ليلى" إنها تتوقع أن يتعرض المغرب لهزة أرضية يشعر بها معظم سكان المملكة، وتسبب حالة من الهلع والخوف وبعض الأضرار.

أثار تداول هذا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً بين المستخدمين في تعليقاتهم، حيث أعرب البعض عن دهشتهم من التفاصيل المذكورة في المقطع، في حين ردد آخرون المقولة الشهيرة "كذب المنجمون ولو صدقوا".