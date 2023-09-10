انت الأن تتابع خبر انت أفسدت جيل بأكمله وجاي تصلي ... شاب سعودي يقابل محمد رمضان أثناء ذهابه لصلاة الجمعة ويشتمه ... وما فعله الأخير صدم وفاجأ الجميع.. (صورة) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاجأ شاب سعودي برؤية الممثل المصري محمد رمضان أثناء ذهابه إلى أداء صلاة الجمعة أمس. ووثق الشاب مقطع فيديو لحظة رؤيته محمد رمضان أثناء الذهاب الى صلاة الجمعة، ويحلف عليه يتقهوى عنده.



وقال محمد رمضان للشاب: “برافو إنك بتصلي الجمعة وإني شفتك الله يحفظك حبيبي”.



وظهرت ملامح الدهشة على وجه الشاب عند رؤيته محمد رمضان، قائلا: “والله ماني مصدق اني شفتك محمد مرحبا.. محمد رمضان رايح يصلي الجمعة”.