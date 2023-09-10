أقوى من إبر الانسولين بمليون مرة.. أعشاب جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة .. تعرف عليها!

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رياض - احمد صلاح - الجورمار هو نبات يستخدم في العديد من الأطباق الشهية، ولكنه أيضاً يعتبر علاجاً طبيعياً لمرضى السكري. يحتوي الجورمار على مادة تسمى "الجورمارين"، وهي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للأنسولين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجورمار يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية وتقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات السكري. 4. الكركم الكركم هو توابل شهيرة في المطبخ العربي، ولكنه أيضاً يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسكري. يحتوي الكركم على مادة تسمى "الكركمين"، وهي تساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتعزيز عملية استخدام الجلوكوز في الخلايا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكركم يساعد في تقليل التهابات الجسم وتحسين عملية الهضم. 5. القرفة القرفة هي توابل شهيرة في الحلويات والمشروبات الدافئة، ولكنها أيضاً تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. يحتوي القرفة على مركبات تسمى "البوليفينولات"، وهي تساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل ارتفاع مستويات السكر بعد تناول الوجبات. بالإضافة إلى ذلك، فإن القرفة تساعد في تقليل الشهية وتحسين عملية الهضم. في النهاية، يجب أن تتذكري أن استخدام الأعشاب لخفض مستويات السكر في الدم ليس بديلاً للعلاج الطبي التقليدي. يجب عليك استشارة الطبيب قبل استخدام أي علاج طبيعي جديد ومراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام.

عشبة الجورمار من الأعشاب التي تستخدم منذ زمن بعيد في علاجات السكري. تحتوي على أحماض جيمنيميك التي تمنع براعم التذوق على اللسان من الاستجابة للأطعمة الحلوة، وهذا يساعد في السيطرة على الرغبة الشديدة في السكر وإزالة الجلوكوز الزائد من مجرى الدم.

المريمية تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، خاصة عند تناولها على معدة فارغة. تضمين المريمية في النظام الغذائي يعزز إفراز الأنسولين ويساعد في إدارة مرض السكري.

الصبار يشفي عسر الهضم ويقلل الالتهاب في الجسم. يمكن تناول مكملات الصبار أو العصير المحضر من أوراقه للمساعدة في خفض نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري قبل السكري أو مرض السكري من النوع 2.

الزنجبيل يحسن حساسية الأنسولين في الجسم ويساعد في زيادة إفراز الأنسولين، وقد تم استخدامه في علاج مرض السكري.